Online only

Monika Skolimowska/dpa »Journalistische Produktion wird zum Nebenprodukt«: Konzernchef Döpfner über seine Pläne für Springer

Springers Firmensitz bleibt in Deutschland. Dies zu betonen war Konzernchef Mathias Döpfner wichtig, als er Anfang März seine nächsten Pläne verkündete. Denn die weisen in eine andere Richtung: Investiert wird jenseits des Atlantiks, während hierzulande Personalabbau an­steht.

Springers Geschäftsjahr 2022 verlief nach Döpfners Worten »außergewöhnlich erfolgreich«, er sei »sehr zufrieden«. Der Konzernumsatz ist in zwei Jahren von drei auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen, das EBITDA lag zuletzt bei 750 Millionen. Und was folgt daraus? In den kommenden drei Jahren müssten 100 Millionen Euro zusätzlicher Profit (nicht Umsatz) erwirtschaftet werden, um die »Zukunft zu sichern«. Dazu sollen die Einnahmen gesteigert und Kosten gesenkt werden. Letzteres bedeutet die Vernichtung von Arbeitsplätzen; von wie vielen, wird nicht verraten.

Springer sieht seine Zukunft im US-Geschäft. Der Konzern hat dort im August 2021 für geschätzte 650 Millionen Euro den Nachrichtenverlag Politico gekauft. Mit Business Insider und Morning Brew war man schon vorher auf diesem Markt vertreten. Aktuell ist Springer nach eigenen Worten der viertgrößte US-Verlag und will die Nummer eins werden. Seit Anfang 2022 sind dort rund 400 neue Journalistenstellen geschaffen worden.

Die »Marke« Politico soll international verbreitet werden, nicht zuletzt in Deutschland. Der Konzernchef rechnet vor: Bei Bild und Welt arbeiteten zwei Drittel der Vollzeitkräfte in kaufmännischen und Verwaltungsbereichen, ein Drittel im Journalismus, bei Politico sei es umgekehrt. »Das ist unser Vorbild. Das übernehmen wir jetzt für Deutschland.« In den hiesigen Redaktionen seien von 1.500 Beschäftigten nur 850 »im Kern des Journalismus« tätig. Die übrigen 650 Stellen sind dann wohl entbehrlich; sie will man durch Textroboter ersetzen. »Journalistische Produktion wird zum Nebenprodukt, immer mehr technisch unterstützt und automatisiert«, meint Döpfner. Die gedruckte Zeitung sei ein Auslaufmodell, die Zukunft heiße »Online only«. Den Anfang dürfte Die Welt machen.

Noch in diesem Jahr will Springer sein globales Stellenportal Stepstone an die Börse bringen. Mit dem Erlös von mehreren Milliarden Euro könnte man Firmen übernehmen oder Schulden tilgen. Wahrscheinlich allerdings wird das Geld – zumindest teilweise – an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspräche dem Geschäftsgebaren der Finanzinvestoren, die bei Springer seit 2019 das Sagen haben: Die US-Firma KKR hält zusammen mit ihrem Koinvestor CPPIB 48,5 Prozent. Auch für die Verlegerin Friede Springer (22,5 Prozent), Konzernchef Döpfner (21,9 Prozent) und die zwei Kinder Axel Springers (7,1 Prozent) würden ein paar hundert Milliönchen abfallen.

Finanzinvestoren sind keine dauerhaften Anleger, ihr Horizont reicht für sechs bis sieben Jahre. Diese Frist läuft bei Springer bald ab, und dann wollen KKR und Co. ihr Investment mit hohem Profit weiterreichen. Für ihren 48,5-Prozent-Anteil haben sie 2019 rund 3,3 Milliarden Euro bezahlt. Eine Verdoppelung nach sieben Jahren läge im Bereich des Üblichen. Springer selbst wird solche Summen nicht aufbringen können, deshalb wäre der Verkauf an eine andere Investorengruppe wahrscheinlich. Der Konzern bliebe von den Interessen des Finanzkapitals abhängig.

Was dabei zu erwarten ist, hat Mitte Februar 2023 das Manager-Magazin (MM) analysiert. Den größten Teil des Profits erwirtschaftet Springer demnach mit Stellenanzeigen (Stepstone) und Kleinanzeigen (Aviv), das heißt außerhalb des Journalismus. Diese Sektoren sollen erklärtermaßen über die Börse zu Geld gemacht werden. Das Mediengeschäft werde global ausgerichtet, mit dem Schwerpunkt in den USA. Den Kern des künftigen Springer-Verlags würden die Marken Politico und Business Insider bilden, so die MM-Autoren. Die heimische Bild-/Welt-Gruppe sei, bezogen auf den Kapitalmarkt, nur noch eine schrumpfende und zu vernachlässigende Größe. Deshalb sei es mehr als nur eine Randnotiz, dass Springer demnächst eine zweite Konzernzentrale – in New York – einrichtet.