Phyllida Barlow gestorben

Die britische Bildhauerin Phyllida Barlow ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte die Galerie Hauser & Wirth, die die Künstlerin vertritt, auf ihrer Internetseite mit. Barlow habe auf einzigartige Weise die Sprache der Skulptur neu definiert, heißt es in der Würdigung ihrer Galerie. »Was für ein Verlust für die Kunstwelt«, sagte der Direktor des Sprengel-Museums Hannover, Reinhard Spieler, am Dienstag. Phyllida Barlow ist Preisträgerin des Kurt-Schwitters-Preises 2022 der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Barlow wurde 1944 in Newcastle upon Tyne geboren und lebte in London. Seit Oktober ist im Sprengel-Museum Barlows Kunstwerk »Breach« aufgebaut, eine raumgreifende Installation mit bunten, geometrischen Elementen. Diese Ausstellung ist noch bis zum 19. März zu sehen. (dpa/jW)