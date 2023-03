Millionen auf der Straße

Adrien Fillon/ZUMA Wire/imago Allein in Clermont-Ferrand demonstrierten am Mittwoch laut Gewerkschaftsangaben rund 20.000 Menschen

Der Zorn der Franzosen und ihr Mut zum Widerstand gegen das Rentenprojekt ihres Staatschefs Emmanuel Macron sind gewachsen. Doch der monatelange Protest gegen die »Reform« und seine zu erwartenden Folgen haben Salär und Ersparnisse der meisten aufgebraucht. Jeden einzelnen Kampftag auf der Straße bezahlen die streikenden Lohnabhängigen mit Einkommensverlusten von bis zu 100 Euro. Der Präsident, als ehemaliger Banker ein Stratege des großen Geldes, weiß das und wartet seit Wochen auf das »Ermüden« seiner »Gegner«: Das sind in der Rentenfrage gut 70 Prozent der 68 Millionen Menschen im Land. Mehr als zwei Millionen antworteten dem hartleibigen Mann, der seit seiner Ankunft im Élysée-Palast im Frühjahr 2017 das gesamte staatliche Sozialsystem in Frage stellt, am Mittwoch zum achten Mal mit einer gewaltigen Demonstration von Einigkeit und Solidarität.

In Paris und Marseille, wo die Intersyndicale, die vereinten acht großen Gewerkschaften, erneut Hunderttausende zum gemeinsamen öffentlichen Protest versammelt hatte, dankten Streikende vor TV-Kameras den vielen Spendern, die seit dem vergangenen November halfen, den Widerstand finanziell am Leben zu halten. Die Streikkassen der Beschäftigten, die in diesem Kampf nach eigenen Angaben nur 40 Prozent der Lohnausfälle decken können, leeren sich. Nicht Resignation lasse den Einsatz auf der Straße vor allem bei den unteren Einkommensklassen zahlenmäßig etwas abflauen, sondern in den meisten Fällen »die pure finanzielle Not«.

Wie der Rentenkrieg am Ende ausgehen wird, könnte sich bereits an diesem Donnerstag entscheiden. Nach der am Mittwoch erfolgten Zustimmung der rechten politischen Mehrheit im Vermittlungsausschuss wird der Senat, die zweite parlamentarische Kammer, das Projekt Macrons ein zweites Mal durchwinken. Alles kommt nun auf die finale Entscheidung der Nationalversammlung an. In der Assemblée war die vom Staatschef angeblich gewünschte »demokratische Mehrheit« bis zum jW-Redaktionsschluss am Mittwoch nicht gefunden. Wie die satirische Wochenzeitung Le Canard enchaîné in ihrer jüngsten Ausgabe meldete, habe sich Macron am vergangenen Montag »zur üblichen gemeinsamen Sitzung seiner Fraktionschefs in Senat und Assemblée eingeladen und sie für die Rentenabstimmung auf treueste Gefolgschaft eingeschworen«.

Vom Canard befragt, gaben allerdings nur 30 der 61 Abgeordneten aus dem bürgerlich-rechten Lager der Les Républicains (LR) an, sicher für die »Reform« und die dort geforderte Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre stimmen zu wollen. Macron braucht für ein »positives« Votum in der Nationalversammlung allerdings mindestens 40 LR-Abgeordnete, die für sein Projekt die Hand heben müssen. Unsichere Kantonisten ermittelte die Zeitung sogar in Macrons eigener Gruppe Renaissance und bei den assoziierten Wirtschaftsliberalen des Mouvement démocrate (Modem) sowie bei der kleinen Rasselbande Horizons des früheren Premierministers Édouard Philippe.

Vor allem die aktuelle Regierungschefin des Präsidenten, die ehemalige Sozialdemokratin Élisabeth Borne, sorgt sich um die »demokratische Vollendung« des Rentenpakets, die – sollte die Mehrheit verfehlt werden – bei dann folgender Anwendung des Verfassungsartikels 49.3 schnell zum Diktat würde. Ein Szenario, das die vermeintliche Resignation der Straße womöglich in frischen Zorn verwandeln und dem von den Gewerkschaften angedrohten postparlamentarischen Widerstand neuen Aufwind verschaffen könnte. »Sollte die Reform (die Nationalversammlung, jW) nicht passieren«, warnte der rechtslastige LR-Parteichef Éric Ciotti seine Leute, »dann werden wir keine regierungsfähige Partei mehr sein.« Und bei der nächsten Wahl in 2027 vielleicht überhaupt keine mehr.