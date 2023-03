»Gute Bildung braucht keine Schullaufbahnen«

Siegfried Kuttig/imago images/imagebroker Kapitalistische Konkurrenz will gelernt sein: Unterricht in einer Grundschule

Lehrkräfte an Sachsen-Anhalts Grundschulen sollen laut der Landesregierung besser bezahlt werden. Im Zuge der Einigung in der »schwarz-rot-gelben« Koalition darüber soll die CDU eine Gegenleistung gefordert haben. Worin besteht diese konkret?

Die CDU soll gefordert haben, den Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen nach der vierten Klasse wieder stärker zu reglementieren, um so den Zugang zum Gymnasium zu kontrollieren und zu beschränken. Eine Empfehlung der Grundschulen für den Besuch des Gymnasiums soll künftig an bestimmte Noten in Deutsch, Mathematik und Sachkunde gebunden werden. Wer die nicht erreicht und dennoch auf Wunsch der Eltern auf ein Gymnasium gehen soll, muss sich in Deutsch und Mathematik einem Test unterziehen und drei Tage zum Probeunterricht.

Wie bewerten Sie die Forderung, jetzt schon in der dritten Klasse mit verpflichtenden Elterngesprächen zur Orientierung auf die künftige Schullaufbahn zu beginnen?

Das ist eine absolut sinnfreie Maßnahme. Dadurch würden vollkommen gegebenenfalls völlig unnötig Hoffnungen geweckt oder Ängste geschürt. Die Kinder kommen da gerade aus der flexiblen Schuleingangsphase des ersten und zweiten Schuljahrgangs und haben erst seit etwa einem Jahr Erfahrungen mit der Benotung ihrer Leistungen gemacht. Die Aussagekraft der Noten ist zu diesem Zeitpunkt noch wesentlich schwächer als ein Jahr später – und selbst in Klasse vier geben die Noten nur bedingt eine Auskunft darüber, ob ein Kind später erfolgreich am Gymnasium lernen wird.

Es gibt ja regelmäßige Gespräche der Klassenlehrerinnen und -lehrer mit den Eltern über den Lernfortschritt und die Entwicklung der Kinder, und die finden in einer vertrauensvollen Atmosphäre statt. Diese Gespräche mit einer frühen Schullaufbahnberatung zu belasten und den Grundschulen dadurch noch weitere zusätzliche Aufgaben aufzubürden, wäre falsch.

Welche Folgen würden die frühzeitige Thematisierung der Schullaufbahn für Schüler und Lehrer haben?

Es würde noch früher und noch intensiver formal gelernt, um in Tests zu bestehen – und nicht, um mit Freude an und über Dinge etwas zu lernen, weil sie interessant sind, weil man sich ausprobieren und seine Talente entdecken kann. Sollte die CDU ihre Pläne durchsetzen, hoffe ich auf die Lehrkräfte an den Grundschulen, diese Schullaufbahnberatung in Klasse drei schlicht nicht ernstzunehmen.

Welchen Weg halten Sie denn für den richtigen bei der Gestaltung der Schullaufbahn?

Gar keinen. Gute Bildung mit gleichen Chancen für alle braucht keine Schullaufbahnen. Das wissen wir noch aus dem guten Niveau der Schulleistungen in den östlichen Ländern vor der Wende, und das zeigen uns die meisten Länder außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Wir haben bisher jeden Nachweis vermissen lassen, dass das Einteilen der Kinder in gute, nicht ganz so gut und hilfebedürftige Schüler und Schülerinnen ein erfolgreicher Weg ist. Die nächsten Ergebnisse der bundesweiten Schulleistungsuntersuchungen, die noch in diesem Jahr auf den Tisch kommen sollen, werden uns wieder sehr hart auf den Boden der Tatsachen holen. Wenn es hier um die Leistungen unserer Neuntklässler in Deutsch und Fremdsprachen geht, rechne ich mit dem nächsten »Pisa-Schock«.

Wie bewerten Sie die bildungspolitischen Vorstellungen der CDU insgesamt? Geht es dabei vor allem darum, die Schüler und Schülerinnen auf Leistung zu trimmen?

Ich weiß nicht, ob die CDU überhaupt bildungspolitische Vorstellungen hat. Das, was man von ihr wahrnimmt, ist ökonomiegetriebenes Bauchgrummeln. Wenn das Schulsystem im Wesentlichen schön gegliedert ist, wie seit vielen Jahren bei uns in Sachsen-Anhalt, dann lässt die CDU mehr oder weniger alles laufen, egal, was dabei herauskommt. Aktuell haben wir aber sehr niedrige Schülerzahlen, und für die auch noch eine unglaublich schlechte Lehrkräfteversorgung. Die Folge ist ein grassierender Fachkräftemangel – und das treibt dann auch die CDU an, irgend etwas auszuprobieren. Aber eben ohne eine Vorstellung von Bildung.