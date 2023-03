Druck auf Ermittler

Amanda Perobelli/REUTERS Unvergessen: Die vor fünf Jahren ermordete Politikerin Marielle Franco (São Paulo, 14.3.2023)

Fünf Jahre nach dem Mord an der Politikerin Marielle Franco fordern deren Angehörige, die Drahtzieher hinter dem Anschlag endlich zu ermitteln. Auf dem ­Mauá-Platz im Stadtteil Centro von Rio de Janeiro, wo am Dienstag (Ortszeit) eine Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag des Todes der Stadträtin vom linken Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) stattfand, wurde auf einer Tafel dokumentiert, wie schleppend die Untersuchungen bisher verliefen. Für den Mittwoch hatten Unterstützer in Rio de Janeiro und anderen brasilianischen Städten Demonstrationen angekündigt, um Druck für die Forderung nach ­Aufklärung des Verbrechens zu machen. Bei einer musikalischen Ehrung der Toten ertönte am Dienstag abend häufig der Ruf »Marielle, presente!«.

Marielle Franco und ihr Fahrer Anderson Gomes waren am 14. März 2018 durch Schüsse getötet worden, als sie von einer politischen Veranstaltung von Afrofrauen in der Innenstadt von Rio de Janeiro zurückkehrten. Die in einem der berüchtigten Armenvierteln von Rio aufgewachsene Stadträtin war eine der bekanntesten Vorkämpferinnen gegen die dort herrschende Gewalt und Korruption. Als Politikerin kritisierte sie das Vorgehen der Polizei in den Favelas und die Anordnung des früheren Präsidenten Michel Temer, dort die Armee einzusetzen. »Marielle Franco war mehr als eine Aktivistin, sie war eine Referenz im Kampf gegen Ungerechtigkeit und für die Verteidigung der Rechte der Ärmsten, der Afrobrasilianer und der LGBTQI-plus-Gemeinschaft«, würdigte der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur die Ermordete. Das schwerste politische Attentat in der jüngeren Geschichte Brasiliens hatte sich sechs Monate vor den Präsidentschaftswahlen ereignet, bei denen sich der faschistische Kandidat Jair Bolsonaro und dessen Liberale Partei durchsetzten.

Erst nach internationalen Protesten waren im März 2019 ein ehemaliger Feldwebel der Militärpolizei von Rio, Ronnie Lessa, und der Exmilitärpolizist Élcio de Queiroz verhaftet worden. Lessa wird vorgeworfen, Marielle und Anderson erschossen zu haben, de Queiroz soll das Auto gefahren haben, aus dem die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Vier Jahre später sitzen sie immer noch im Gefängnis, ohne vor Gericht gestellt worden zu sein. »Fünf Polizeichefs und zehn Bezirksstaatsanwälte von Rio de Janeiro haben sich bereits an den Ermittlungen beteiligt«, so das Nachrichtenportal Brasil de Fato. Angehörige und Experten kritisieren, dass bisher kaum Fortschritte gemacht wurden. »Ein halbes Jahrzehnt ist vergangen, und wir haben immer noch keine Antwort auf die Frage, wer den Mord an Marielle Franco anordnete. Die Art der Untersuchung des Verbrechens sagt viel darüber aus, wie der brasilianische Staat mit Menschenrechtsverletzungen umgeht, insbesondere mit Verletzungen der Rechte von schwarzen Frauen, wie sie Teil der institutionellen Politik sind«, klagte Luyara Santos, die 24jährige Tochter des Opfers, gegenüber Brasil de Fato. »Die Behörden müssen dieses Verbrechen endlich aufklären. Man soll sich an meine Mutter wegen ihres Kampfes für Würde und gegen Ungerechtigkeit erinnern, nicht wegen eines ungeklärten Verbrechens«, forderte sie auf der Kundgebung am Dienstag.

Nach dem Amtsantritt des linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da ­Silva zum Jahresbeginn versprach dessen Justizminister Flávio Dino den Angehörigen am 22. Februar, die Ermittlungen »gegen die kriminelle Organisation, die die ­Morde an ­Marielle und Anderson begangen hat«, zu beschleunigen. Im ­Mittelpunkt der Untersuchungen stehen auch mögliche Verbindungen zwischen den ­Tätern und der ­Familie des ­ehemaligen ­Staatspräsidenten. So war der mutmaßliche ­Todesschütze Ronnie Lessa nicht nur ein ­direkter Nachbar von Jair ­Bolsonaro und dessen Sohn, dem Stadtrat ­Carlos ­Bolsonaro, in deren ­Luxuswohnanlage »Vivendas da Barra«, sondern Lessas Tochter war auch die ­Freundin von Jair ­Renan Bolsonaro, dem vierten Sohn des ­Expräsidenten. Da Justizminister Flávio Dino nun auch die Bundespolizei einschaltete, haben Bolsonaros Anhänger künftig weniger Einflussmöglichkeiten auf die ­Ermittlungen.