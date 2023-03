Bündnis mit Kronprinz

IMAGO/ZUMA Wire Die alte Garde meldet sich zurück: Kronprinz Reza Pahlavi (M.) gedenkt Jina Mahsa Aminis (Washington, 24.9.2022)

Seit Freitag ist die iranische Exilopposition noch etwas unübersichtlicher. Am 10. März veröffentlichten sechs mehr oder weniger prominente Frauen und Männer eine Programmerklärung mit dem holprigen englischen Titel »The Charter of Solidarity and Alliance for Freedom«. Einen Monat zuvor als Strategie für den Sturz der Islamischen Republik und den Übergang des Irans zur Demokratie angekündigt, stellt sich das Dokument nun hauptsächlich als sehr direkt formulierte Forderungsliste an die westliche Allianz dar.

Medienstars des »Oppositionsbündnisses«, das hinter dieser Erklärung steht, sind der älteste Sohn des 1979 durch einen Volksaufstand gestürzten Schahs, der jetzt 62jährige Reza Pahlavi, und die meist nur als »Friedensnobelpreisträgerin« vorgestellte Shirin Ebadi. Zur Zeit des Schahs war sie die erste iranische Frau, die in ein Richteramt berufen wurde. Zum engen Kreis des Bündnisses gehören außerdem die Frauenrechtsaktivistin Masih Alinejad, die Schauspielerin und Aktivistin Nazanin Boniadi, der Generalsekretär der sozialdemokratischen kurdischen Partei Komala, Abdullah Mohtadi, und der Zahnarzt Hamed Esmaeilion. Er war bis zum 7. März Sprecher der »Vereinigung der Opferfamilien des Flugs ›PS 752‹« und hat dieses Amt an diesem Tag niedergelegt, um sich stärker der »Revolution« im Iran zu widmen. Beim irrtümlichen Abschuss des Flugzeugs durch die Islamischen Revolutionsgarden am 8. Januar 2020 waren 176 Menschen, darunter Esmaeilions Frau und die gemeinsame Tochter, gestorben.

Mohtadi ist der einzige Angehörige des prominenten Trägerkreises, der eine im Iran aktive Organisation und überhaupt einen Organisationszusammenhang repräsentiert. Gemeinsam hatte sich die Gruppe um den »Kronprinzen« Pahlavi erstmals am Silvesterabend des vergangenen Jahres zu Wort gemeldet. Damals bestand sie allerdings noch aus zehn Personen. Das waren neben den Unterzeichnern der am 10. März veröffentlichten Charta der Politologe Ammar Maleki, der frühere Kapitän der Fußballnationalmannschaft, Ali Karimi, die Menschenrechtlerin Ladan Boroumand und die Schauspielerin Golshifteh Farahani.

Am 10. Februar hatte sich die Gruppe, damals mit nur noch acht Mitgliedern, den Medien erstmals als förmliches Bündnis vorgestellt. Es sei nicht die Zeit für interne Kämpfe in der Opposition, der Sturz des Regimes sei nicht möglich ohne Einigkeit, sagte Ebadi bei dieser Gelegenheit. Alinejad teilte mit, es werde an einer Übergangscharta mit gemeinsamen Minimalgrundsätzen gearbeitet, die Ende des Monats fertig sein werde. Auch Pahlavi rief dazu auf, »Differenzen beiseite zu lassen«, »die Ärmel hochzukrempeln und mit der Arbeit anzufangen«.

Die am Freitag veröffentlichte Programmerklärung beginnt mit Forderungen an alle »demokratischen Regierungen«. Sie sollen erstens Druck auf den Iran ausüben, alle Todesurteile zu stoppen und alle politischen Gefangenen sofort und bedingungslos freizulassen. Sie sollen zweitens alle iranischen Botschafter ausweisen. Sie sollen drittens auch alle Angestellten der Islamischen Republik im Ausland entlassen. Sie sollen viertens »alle Maßnahmen fördern, die nötig sind, um dem iranischen Volk zu helfen«, aber sich dabei nicht in innere Angelegenheiten des Landes einmischen.

Zur Frage, wie der angestrebte revolutionäre Umsturz zustande gebracht werden soll, enthält die Charta keine Aussagen. Gewiss ist nur, dass danach ein Gremium gebildet werden soll, das die Machtübertragung und den Übergang zu einer »säkularen demokratischen Regierung« gestalten soll. Die Revolutionsgarden sollen aufgelöst werden. Über die künftige Regierungsform – anscheinend ist die Option einer konstitutionellen Monarchie nicht aus dem Spiel – soll in einem Referendum entschieden werden. Unter internationaler Aufsicht sollen Wahlen zu einer verfassunggebenden Versammlung stattfinden. Die territoriale Integrität des Irans soll »unter Achtung vor den Verschiedenheiten in Sprache, ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Kultur« gewahrt werden.