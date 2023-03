Schlag ins Gesicht

Bryan Olin Dozier/NurPhoto/imago Nach Zählungen der Washington Post sind seit 2015 in den USA 8.283 Personen von Polizisten erschossen worden (Washington, 8.7.2022)

Ein älterer Mann hat ein harmloses Wortgefecht mit mehreren Polizisten. Dem Vorschlag, doch »eine Runde um den Block zu drehen und auszunüchtern«, kommt der augenscheinlich betrunkene Mann nicht nach. Seine Worte »Ich trete euch allen in den Arsch« tragen vielmehr zur Belustigung der Beamten bei, die die Ankündigung des wankenden, zu keinem Zeitpunkt aggressiven Mannes nicht ernst zu nehmen scheinen. Kurz darauf jedoch boxt ihn ein junger Polizist aus heiterem Himmel mit voller Kraft ins Gesicht, kniet sich auf den zu Boden Fallenden und legt ihm Handschellen an. Der Vorfall ist auf den Aufnahmen einer Bodycam dokumentiert und ereignete sich am frühen Abend des 9. November 2022, so die Zeitmarke des Videos, in der mittleren Kleinstadt Port Huron, Michigan, die unweit von Detroit an der kanadischen Grenze liegt.

Geplante Attacke

Der Youtube-Kanal »De Facto Media Group« identifizierte den Polizisten als Tristan Shoudy, ebenso der lokale Aktivist Kevin Lindke, dem das Video ursprünglich zugespielt worden sein soll. Laut einem Facebook-Post des Port Huron Police Departments von damals begann Tristan Shoudy zusammen mit drei weiteren Rekruten im Dezember 2018 den Dienst bei der Polizei. Sie hätten »vor kurzem die Polizeiakademie abgeschlossen« und »bringen Talent, Erfahrung und Enthusiasmus mit«, heißt es darin.

Der Mann – Shoudy nennt ihn im Video »Charles« – war zwar nicht gehorsam gegenüber den Polizisten, doch war er weder aggressiv noch stellte er eine körperliche Bedrohung für die Beamten dar; zum Zeitpunkt des Faustschlags des Polizisten hatte sich sein linker Arm in seiner halb ausgezogenen Jacke verheddert. Bemerkenswert: Unmittelbar nachdem »Charles« seine nicht ernstzunehmende Drohung ausgesprochen hatte, zog sich der Polizist, dessen Bodycam die Szene festhielt, seine Quarzsandhandschuhe an – offensichtlich war alles, was folgte, Absicht. Auch an den Reaktionen der anderen Polizisten nach Shoudys Faustschlag lässt sich ablesen, dass hier gerade keineswegs etwas Ungewöhnliches geschehen ist: Niemand schien irritiert oder erschrak, protestierte oder versuchte, Shoudy von seinem weiteren brutalen Vorgehen gegen »Charles« abzuhalten.

»Wir waren bestürzt und besorgt über das Verhalten unseres Beamten«, heißt es in einer Presseerklärung der Polizei von Port Huron, die nicht im November, sondern erst Monate später nach Auftauchen des Videos in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Damals sei »sofort eine interne Untersuchung eingeleitet« worden, Officer Shoudy habe »gegen die Richtlinien der Abteilung verstoßen«. Während dieser Untersuchung »wurde der betroffene Beamte bezahlt freigestellt«. Im Anschluss erhielt er »eine zusätzliche Schulung in der Kontrolle von Personen und in Deeskalationstechniken«. Auch scheint es offenbar notwendig gewesen zu sein, zu erwähnen, dass der Vorfall »inakzeptabel« sei und »nicht den Standards des Port Huron Police Department« entspreche. »Wir werden uns weiterhin an diese Standards halten«, vergewisserte sogleich der Polizeichef von Port Huron, Joseph Platzer, »und wenn wir versagen, werden wir zur Rechenschaft gezogen.« Wie dieses Versprechen mit dem Umstand vereinbar ist, dass Officer Shoudy weiterhin im Dienst ist, wie der Lokalsender WDIV berichtet, ist nicht ersichtlich. Eine Anfrage von jW mit Aufforderung zur Stellungnahme ließen sowohl Polizeichef Platzer als auch Officer Shoudys direkter Vorgesetzter, Sergeant Ryan Sheedy, unbeantwortet.

Ein pikantes Detail soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Der Vater des Polizeischlägers Tristan Shoudy, Todd J. Shoudy, bekleidete mindestens bis 2021 das öffentliche Amt des »City attorney«, wie aus übereinstimmenden Medienberichten aus der Zeit und dem öffentlichen Protokoll eines Stadtgremiums hervorgeht, und übt dieses etwa als »städtischer Staatsanwalt« übersetzbare Amt wahrscheinlich auch weiterhin aus. Denn in einem auf Youtube zugänglichen Video von einer öffentlichen Anhörung des Port Huron City Council am 27. Februar benennt Aktivist Kevin Lindke, der sich über den Fall Tristan Shoudy empört, Vater Todd mit dieser Berufsbezeichnung und erhält von den anwesenden Stadträten und sonstigen Bürgern keinen Widerspruch auf diese Aussage.

Möglicher Interessenkonflikt

Laut Satzung der Stadt ist der »City attorney« Leiter der Rechtsabteilung der Stadt, berät diverse öffentliche Organe in Rechtsfragen und vertritt die Stadt in Gerichtsverfahren und sonstigen Angelegenheiten, »die im Interesse der Stadt sind«. Vater Todd Shoudy ist über sein öffentliches Amt hinaus auch privat als Anwalt tätig und Partner in der Kanzlei Fletcher, Fealko, Shoudy, and Francis, die Lindke zufolge die Stadt rechtlich vertritt. Nach der Website der Kanzlei ist Shoudy »spezialisiert auf die Vertretung von Gemeinden«, zu seinen »Spezialgebieten« gehöre demnach unter anderem das Kommunalrecht. Nur ein weiterer der acht auf der Website genannten Anwältinnen und Anwälte arbeitet »an kommunalrechtlichen Angelegenheiten«, der Kanzleipartner T. Allen Francis.

Weder auf telefonische noch schriftliche Anfrage, ob die Kanzlei das Port Huron Police Department im Fall Tristan Shoudy vertrete und ob dies angesichts des Vater-Sohn-Verhältnisses der Shoudys möglicherweise einen Interessenkonflikt darstelle, erhielt jW eine Antwort. Auch Bürgermeisterin Pauline Repp äußerte sich auf Nachfrage nicht. »Für mich ist das ein offensichtlicher Interessenkonflikt«, erklärt der Seniorpartner der Kanzlei, Gary Fletcher, per Telefon gegenüber dem Lokalsender Fox 2 Detroit. Im Falle einer Anklage werde seine Kanzlei die Stadt nicht vertreten. Das Video wolle der Seniorpartner nicht kommentieren: »Es spricht für sich selbst.«