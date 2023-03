Eskalation in Lahore

Mohsin Raza/REUTERS Festnahme vorerst erfolgreich verhindert: Brennende Barrikaden und Proteste von PTI-Anhängern in Lahore am Dienstag

Die Worte des im vergangenen Jahr gestürzten pakistanischen Premiers Imran Khan klangen dramatisch: »Wenn sie mich hinter Gitter bringen oder töten, müsst ihr ohne mich beweisen, dass diese Nation für Freiheit kämpft.« Ein am frühen Mittwoch morgen verbreitetes Video zeigt den Politiker, gegen den mittlerweile rund 80 Anklagen erhoben wurden, an einem Tisch in seinem Haus in Lahore mit verbrauchten Tränengaskartuschen, die er nach eigenen Angaben in der Umgebung seines Hauses gesammelt hatte. »Sie haben das Haus beschossen, in dem sich Bedienstete und Frauen befanden«, so Khan.

Der Ausnahmezustand vor dem Haus des Expremiers dauerte noch bis zum Nachmittag an. Zuvor hatten Dutzende Polizei- und paramilitärische Einheiten das Haus von Khan seit Dienstag belagert, nachdem der Versuch, ihn festzunehmen, gescheitert war. Denn zahlreiche Anhänger des Parteichefs und Mitglieder der Pakistan Tehreek-e-Insaf (Bewegung für Gerechtigkeit, PTI) stellten sich den Einsatzkräften entgegen. Auch in anderen Großstädten wie Karatschi, Islamabad, der Garnisonsstadt Rawalpindi, Peschawar, Quetta und anderen Orten in Pakistan kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Khans Anhängern und der Polizei. Fawad Chaudhry, ein hochrangiger PTI-Politiker, sprach von Hunderten Verletzten. Die Provinzregierung von Punjab erklärte am Mittwoch, dass mehr als 100 Polizeibeamte verletzt worden seien. Sie wies Khans Behauptung zurück, die Beamten hätten scharfe Kugeln eingesetzt.

Hintergrund war eine gerichtliche Vorladung, der Khan am Montag nach eigenen Aussagen aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nachgekommen war. Im November war der 70jährige bei einem Attentat von drei Kugeln getroffen worden, seither erklärte er, medizinisch nicht in der Lage zu sein, von Lahore zum Gericht nach Islamabad zu reisen.

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, erklärte Khan vor Anhängern, er sei bereit, am 18. März aufgrund des Haftbefehls in die Hauptstadt zu reisen, aber die Polizei habe das Angebot nicht angenommen. Ein Anwalt des PTI-Chefs teilte mit, der Oberste Gerichtshof von Lahore habe die Polizei angewiesen, den Einsatz vor Khans Haus bis diesen Donnerstag einzustellen, sie werde jedoch in der Nähe des Hauses im Einsatz bleiben.