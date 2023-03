Bei einer Trauerfeier haben am Mittwoch über 200 Menschen Abschied von Hans Modrow genommen. Modrows Lebensgefährtin Gabriele Lindner, Dietmar Bartsch, Christa Luft und Daniela Dahn erinnerten an den am 10. Februar verstorbenen früheren DDR-Ministerpräsidenten. Unter den Trauergästen im ehemaligen Redaktionsgebäude des Neuen Deutschlands in Berlin-Friedrichshain war auch der letzte SED-Generalsekretär Egon Krenz ebenso wie Altkanzler Gerhard Schröder. Bereits in der Vorwoche war Modrow auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof im engsten Kreis beigesetzt worden. (jW)