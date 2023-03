»Es hieß knapp, wir würden alle freigestellt«

IMAGO/Panthermedia Viele der gekündigten Callcentermitarbeiter wollen ihre Entlassung nicht akzeptieren

In Nordrhein-Westfalen gibt es Unmut über die Kündigung von rund 150 Mitarbeitern eines Callcenters zweier Kassenärztlicher Vereinigungen. Auch Sie wurden vor kurzem entlassen. Wie sah Ihr Arbeitsalltag aus?

Meine Tätigkeit drehte sich um die Notversorgung aller Patienten in NRW, die unmittelbar einen Bereitschaftsarzt benötigen. Dazu habe ich festgestellt, wie dringlich der Bedarf nach einer ärztlichen Versorgung ist. Daraufhin haben wir die Patienten dann entweder zu Notdienstpraxen verwiesen oder haben einen Hausbesuch von einem Bereitschaftsarzt angeordnet. Viele unserer Patienten kommen aus Seniorenheimen.

Der DGB kritisiert unter anderem die Art und Weise der Kündigungen. Wie ging das vonstatten?

Uns wurde sechs Tage im voraus Bescheid gegeben, dass es ein Onlinemeeting geben werde, in dem uns etwas Wichtiges mitgeteilt werden müsse. Rund 30 Minuten vor dem Termin am Dienstag vergangener Woche wurde unser Betriebsrat von der Auflösung der Arztrufzentrale in Kenntnis gesetzt. Das Onlinemeeting dauerte exakt sieben Minuten, in dem uns eine Power­pointpräsentation vorgestellt wurde. Die Liquidatoren hielten es nicht für notwendig, uns ihre Gesichter zu zeigen. Parallel zum Meeting wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, laut der es bei der Arztrufzentrale eine Umstrukturierung geben werde. Uns wurde in knappen Worten eröffnet, dass wir ab sofort alle freigestellt wären.

Daraufhin wurden die Mitarbeitenden, die vor Ort in der Firma waren, von einem uns unbekannten Sicherheitsdienst aufgefordert, unverzüglich von den Arbeitscomputern Abstand zu nehmen. Es wurden sämtliche Tür-Chips eingesammelt, dazu blaue Müllsäcke verteilt, damit die Mitarbeitenden ihre Habseligkeiten aus den Spinden räumen. Daraufhin wurden sie aufgefordert, die Räumlichkeiten zu verlassen. Man muss sich das einmal vorstellen: Mitarbeitende, die 20 Jahre im ärztlichen Notdienst tätig waren, mussten mit blauen Säcken in der Hand Bus und Bahn fahren, um nach Hause zu kommen. Das war ein zutiefst erniedrigender Akt.

Wer sind die Betroffenen dieser drastischen Maßnahme?

In unserem Betrieb sind circa 80 Prozent der Beschäftigten Frauen, davon viele alleinerziehend, schwerbehindert oder kurz vor der Rente stehend.

Wie äußern sich die Verantwortlichen und die Politik zu diesem »Geschäftsgebaren«?

Meines Wissens nach äußern die Kassenärztlichen Vereinigungen lediglich, sie hätten eine Umstrukturierung vorgenommen. Aus der Politik, insbesondere seitens der SPD – das muss ich lobend erwähnen – erhalten wir sehr viel Zuspruch. Es wurden im Landtag mehrere kleine Anfragen zu unserer Situation an Gesundheitsminister Laumann von der CDU gestellt. Dazu muss man wissen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen der Aufsicht des Gesundheitsministeriums unterstellt sind.

Vom Ministerium hieß es nur: »Körperschaften des öffentlichen Rechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sollten bei der Vergabe von Aufträgen darauf achten, mit tarifgebundenen Dienstleistern zusammenzuarbeiten.« Über unseren Verbleib wurde sich nicht geäußert. Uns ist jedoch sehr wohl bekannt, wer die neuen Dienstleister sind, da sie schon parallel mit uns telefoniert haben. Es handelt sich hierbei um die Firmen Sanvartis und Sitel.

Was fordern Sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?

Wir fordern einen anständigen Sozialplan, in dem es zum einen eine weitaus bessere Abfindung gibt. Darüber hinaus muss es eine sozialverträgliche Lösung für alle Mitarbeitenden geben, die kurz vor der Rente stehen, da sie es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben werden. Auch die vielen Alleinerziehenden müssen besonders berücksichtigt werden. Wir können es den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht durchgehen lassen, uns zu entsorgen wie in schlechten US-Filmen der ’80er Jahre. Es ist gerade in der aktuellen Zeit von Inflation und steigender Armut wichtig, sich das nicht gefallen zu lassen und gemeinsam mit unseren Unterstützern in den Arbeitskampf zu treten.