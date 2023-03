»Regierung bricht geltendes Recht«

Nikito/IMAGO Um die Klimaziele erreichen zu können, müssten die Emissionen ab sofort jährlich um sechs Prozent sinken

Im vergangenen Jahr wurden hierzulande zwar etwas weniger Treibhausgase ausgestoßen, vom Erreichen seiner Klimaziele ist die BRD aber noch weit entfernt. Das liegt vor allem an den Bereichen Verkehr und Gebäude, die ihre Vorgaben für 2022 klar verfehlten, wie vorläufige Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) vom Mittwoch zeigen. UBA-Präsident Dirk Messner mahnte deshalb bei der Vorstellung der Ergebnisse, das Tempo beim Klimaschutz müsse »deutlich steigen«.

Laut UBA lag der deutsche Treibhausgasausstoß 2022 mit rund 746 Millionen Tonnen um 15 Tonnen oder 1,9 Prozent niedriger als 2021; die Jahresvorgabe aus dem Klimaschutzgesetz wurde damit eingehalten. Doch 2030 dürfen sie laut Gesetz nur noch bei 438 Millionen Tonnen liegen. Um die Klimaziele erreichen zu können, müssten die Emissionen also ab sofort jährlich um sechs Prozent sinken. »Das Zeitfenster, um die Problematik noch lösen zu können, ist unglaublich eng«, kommentierte UBA-Präsident Messner.

Im Verkehr stiegen die Emissionen 2022 um 0,7 Prozent auf 148 Millionen Tonnen an – damit überschritt der Sektor erneut die maximal erlaubte Treibhausgasmenge. Auch der Gebäudesektor überschritt 2022 die Emissionsvorgaben, obwohl hier der Treibhausgasausstoß etwas sank.

Umweltverbände sehen die vorläufigen Zahlen zu den deutschen Treibhausgasemissionen als Beleg für eine verfehlte Klimapolitik. »SPD, FDP und Grüne brechen geltendes Recht«, erklärte etwa BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock in einer Mitteilung vom Mittwoch. »Die Bundesregierung ist an das Klimaschutzgesetz gebunden und muss seine Ziele in allen Sektoren erreichen. Olaf Scholz muss endlich handeln.«

Changing Cities kritisierte, Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) blockiere aus politischem Kalkül wirkungsvolle Maßnahmen. »Er ist der Aufgabe der Dekarbonisierung des Verkehrssektors offensichtlich nicht gewachsen. Konsequenterweise müssen die Bundesregierung und der Bundeskanzler den fossilen Irrweg des Ministers beenden«, forderte die Sprecherin der Organisation, Ragnhild Sørensen.