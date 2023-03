Meister der Schlitten

imago/WEREK Klaus-Michael Bonsack (26.12.1941–5.3.2023)

Als ich gerade so über einen aufrecht stehenden Schlitten ­gucken konnte, nahm mich mein wintersportbegeisterter Vater zu einem Rodelrennen auf der Natureisbahn in Friedrichroda mit. Es muss 1968 und 1969 gewesen sein. Es gab noch richtige Winter, und man konnte die Spießbergbahn herrichten. Was sausten da kräftige Männer durch die Kurven, landeten auch mal im Wald, und am Ende gewann ein Mann aus der Heimat die Einsitzerkonkurrenz: Klaus-Michael Bonsack, geboren am 26. Dezember 1941 in Waltershausen, ein gelernter Schlosser, der im VEB Waggonbau Gotha arbeitete, bevor er in Schmalkalden an der Ingenieursschule studierte und noch während seiner aktiven Laufbahn im wissenschaftlichen Zentrum des Schlitten- und Bobverbandes der DDR tätig war.

Besonders war an Bonsack, dass er auch im Doppelsitzer durch die Eisrinnen fuhr. So gewann der für den SC Traktor Oberwiesenthal startende Wintersportler bei den DDR-Meisterschaften, die zunächst in Friedrich­roda, Ilmenau und Oberbärenburg und später in Oberhof und Oberwiesenthal stattfanden, zehn goldene, fünf silberne und eine Bronzemedaille. Bonsack errang dann auch sowohl im Ein- als auch im Doppelsitzer 1964 in Innsbruck für die damalige gesamtdeutsche Mannschaft die Silbermedaille.

Später startete er für die DDR und gewann bei den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble mit Thomas Köhler Gold im Doppelsitzer. Im Einzel holte er Bronze. Vier Jahr später in Sapporo war er Fahnenträger der DDR-Mannschaft bei der Eröffnungsfeier und gewann im Doppelsitzer wieder Bronze, diesmal mit Wolfram Fiedler. Bonsack sicherte sich zwischen 1963 und 1970 bei den Rennrodelweltmeisterschaften sechs Medaillen. Der Höhepunkt war 1970, als er gemeinsam mit Thomas Köhler in Hammarstrand Weltmeister im Doppelsitzer wurde. 1964 bekam er den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 1968 in Silber und schließlich 1972 nach den Olympischen Spielen in Gold verliehen.

Nach Beendigung seiner sportlichen Laufbahn blieb Klaus-Michael Bonsack dem Schlitten- und Bobsport der DDR erhalten. Er entwickelte und gestaltete Technik für Rodelschlitten und fungierte schließlich von 1981 bis 1998 als technischer Delegierter des Internationalen Rennrodelverbandes FIL. 1985 wählte man ihm im Weltverband zum Vizepräsidenten für Technik und 1994 zum Vorsitzenden der technischen Kommission.

Nach der »Wende« wurden in Deutschland viele Trainer und Funktionäre des DDR-Sports ignoriert und gingen deshalb ins Ausland. So auch Klaus-Michael Bonsack, der 1990 nach Österreich wechselte und dort unter anderem Doris und Angelika Neuner trainierte, die 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville in der Frauenkonkurrenz allen davonfuhren. Die Neuner-Schwestern gewannen insgesamt vier Medaillen. Damit ist Bonsack bis heute der erfolgreichste Cheftrainer der österreichischen Rennrodler bei Olympischen Winterspielen. Dank dieser Leistungen wurde Klaus-Michael Bonsack 2004 in die Hall of Fame der FIL aufgenommen und ist seit 2012 Ehrenbürger der beschaulichen Stadt Friedrichroda.

Der außergewöhnliche Sportler Klaus-Michael Bonsack verstarb am 5. März in Innsbruck, wo er seit 1990 lebte.