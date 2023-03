»Damit ist es nicht getan«

Erik-Holm Langhof/lausitznews.de/imago Auch Forschungsgegenstand: Rechtsrockfestival »Schild und Schwert« im sächsischen Ostritz (21.6.2019)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, beide Grünen-Politiker, haben am Dienstag vergangener Woche den Aufbau einer Forschungsstelle »Rechtsextremismus« an der Universität Tübingen bekanntgegeben. Braucht es so eine Stelle aus Ihrer Sicht? Also zusätzlich zu Antifaprojekten, Beratungsstellen etc.?

Wir begrüßen die vom Land geförderte neue Forschungsstelle grundsätzlich. Wünschenswert wäre aber, dass sie eng mit den Akteuren kooperiert, die bereits seit Jahren zum Rechtsextremismus arbeiten. Denn antifaschistische Aufklärungsarbeit erfolgt meist unbezahlt oder prekär finanziert, gerade auch die Beratungsstellen brauchen mehr Geld.

Anfragen dieser Zeitung zu dem Thema bei Organisationen in Baden-Württemberg vom Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten VVN-BdA über die Rosa-Luxemburg-Stiftung bis zu »Aufstehen gegen Rassismus« blieben zunächst ergebnislos. Wie kommt es, dass niemand etwas über die Pläne der Landesregierung zu sagen vermochte?

Wie offenbar die meisten Aktiven in der Forschungsarbeit zum Rechtsextremismus habe auch ich aus der Zeitung von der neuen Forschungsstelle erfahren. Die Universität sollte nun auf die angesprochenen bereits bestehenden Initiativen, Beratungsstellen und Rechercheprojekte zugehen und sich mit ihnen vernetzen.

Bei der »ersten institutionell verankerten Forschungsstelle dieser Art in Deutschland«, deren Aufbau zwei Jahre brauche, solle es auch um »neuere Forschungsfelder« wie rechte Musik oder die Umdeutung von Sprache gehen, sagte Olschowski. Wie werten Sie das?

Das sind keine neuen Phänomene. Wenn die Wissenschaftsministerin dies jedoch so sieht, zeigt es vielleicht, wie dringend es nötig ist, diesen Themen auch in der Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit und Finanzen zu geben.

Wie in anderen Bundesländern wird auch in Baden-Württemberg gegen Polizisten ermittelt, die in rechten Chatgruppen unter anderem Hakenkreuze verbreiteten. Kann es sein, dass die Grünen das Thema zu lange ignoriert haben und sich mit der Einrichtung der Forschungsstelle aus dem Dilemma befreien wollen?

Die Grünen hier haben einiges versäumt. Die CDU-Grünen-Landesregierung war nicht nur zu zögerlich im Kampf gegen rechts, sondern sie kriminalisiert antifaschistische Arbeit etwa mit Razzien bei Wohnungen und Wohnprojekten von Linken in Tübingen im Jahr 2020 auf der Basis bon nur schwachen Indizien. Die Aktionen sollten wohl eher der Durchleuchtung dienen. CDU-Innenminister Thomas Strobl kommentierte das mit einem »Wir kriegen euch«. Mit der neuen Forschungsstelle ist es also nicht getan. Die Landesregierung muss endlich Initiativen, die schon seit Jahren an der Bekämpfung rechter Strukturen arbeiten, zuhören und ihr Handeln danach ausrichten.

Der FDP-Politiker Dennis Birnstock betonte zur Frage nach Handlungsempfehlungen für das Forschungszentrum, den Fokus nicht auf rechts »verengen« zu wollen. Die AfD spricht sich prinzipiell dagegen aus.

Das ist ein durchschaubarer Versuch, den Kampf gegen rechts einzuschränken sowie zugleich dessen zentrale Akteure zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Die sogenannte Hufeisentheorie, mit der Rechts- und Linksextremismus gleichgesetzt werden sollen, gilt in der Forschung als widerlegt. Nur Politikerinnen und Politiker von FDP bis AfD bemühen sie immer wieder – und erhalten sie dadurch am Leben.

Man wolle die Demokratie schützen und werde in dem Zusammenhang auch nicht an der AfD vorbeikommen, argumentiert die Landesregierung. Ist das nicht etwas spät?

So ist es. Und: Wir begrüßen die Fördersumme von 1,2 Millionen Euro im Jahr dafür, werten sie aber als Tropfen auf dem heißen Stein. Zum Vergleich: Die Forschung an Künstlicher Intelligenz in Tübingen, voraussichtlich auch für militärische Zwecke und zur Überwachung eingesetzt, wird mit etwa 250 Millionen Euro gefördert.