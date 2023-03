»Den Streik verschärfen«

Benoit Tessier/REUTERS Mehr als 5.600 Tonnen Abfall blieben in Paris bisher ungesammelt liegen

Der Widerstand der französischen Bevölkerung gegen die »Rentenreform« des rechten Staatschefs Emmanuel Macron nähert sich einem Höhepunkt. Der achte große Kampftag an diesem Mittwoch wird nicht nur erneut Hunderttausende auf die Straße bringen; der Protest wird inzwischen auch von Streiks begleitet, die das ganz normale Alltagsleben des Landes unterbrechen: Seit Tagen lässt in mehreren Städten die Müllabfuhr ihre Arbeit liegen, in weiten Teilen Frankreichs schließen Tankstellen, weil die Raffinerien keinen Nachschub an Kraftstoff liefern, die öffentlichen Transporte – Eisenbahn, Busse, Metro – beschränken ihren Dienst auf ein Minimum. Sprecher der Gewerkschaft CGT warnten Macron und seine Regierung unterdessen, die »Reform« mit Hilfe des Verfassungsartikels 49.3 am Parlament vorbei zu dekretieren. »Dann gibt es keine Regeln mehr«, erklärte am Montag in Marseille der Generalsekretär des südlichen CGT-Bezirks 13, Olivier Mateu.

Im feinen fünften Pariser Arrondissement, wo vor allem reiche Macronisten zu Hause sind, stapeln sich seit acht Tagen die Müllsäcke in den Straßen. Einwohner berichten von einer »Invasion der Ratten«, von Millionen verhasster Nagetiere, die normalerweise im dunklen Untergrund der Metropole blieben und sich jetzt auf das unerwartet zu Tage liegende Nahrungsangebot stürzten. Macron und seine Helfer – die Ministeriellen Olivia Grégoire, Gabriel Attal und Clément Beaune – beschuldigten die sozialdemokratische Bürgermeisterin Anne Hidalgo, ihre »Verantwortung« für die Stadt und die Abfallentsorgung zu vergessen. Die »Éboueurs« allerdings, die kräftigen Frauen und Männer, die den Hauptstädtern bei Tagesanbruch den Dreck wegräumen, gehören zu den besonders betroffenen Opfern der mit der »Reform« geplanten Verlängerung der Lebensarbeitszeit um zwei Jahre. Sie wehren sich, wie die Pariser Tageszeitungen am Dienstag anmerkten, »nicht gegen Hidalgo«, sondern gegen Macrons Arroganz. Wenn die Regierung ihr Projekt »gegen die Straße und eine breite Mehrheit« der Bevölkerung durchsetzen wolle, müsse sie »auch die Konsequenzen tragen«.

Meinungsumfragen kommen seit Tagen zu Ergebnissen, die den düsteren Kommentaren der meisten Medien entsprechen. Verantwortlich für die »Blockade« des Landes seien demnach nicht die Gewerkschaften, die den Widerstand gegen Macron organisieren, sondern der Präsident selbst und seine Regierung. Der Staatschef, der sich seit Wochen weigert, Vertreter der Intersyndicale, den vereinigten Gewerkschaften, zu Gesprächen in seinen Élysée-Palast vorzulassen, stößt nun im Gegenzug auf die unversöhnliche Haltung der Gegner. In seltener Einigkeit warnen die ehemals kommunistische CGT und die christlich orientierte CFDT, die beiden größten Organisationen, Macron und Premierministerin Élisabeth Borne vor der Anwendung des Verfassungsartikels 49.3. Der soll es richten, falls die »Reform«, vor allem aber die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre, in der Nationalversammlung tatsächlich die Mehrheit verpasst.

Während der von Borne zur Eile angetriebene Vermittlungsausschuss sich auf seine Sitzung an diesem Mittwoch vorbereitete, ließ CGT-Führer Philippe Martinez seinen Vertreter Mateu in Marseille schon einmal ankündigen, was »Macron und seine Jasager« in der Ministerriege dann erwarten würde: »Der Terminkalender der Regierung ist nicht der unserer Arbeiter. Man erzählt uns, dass ein mit Tempo durchgesetzter Gesetzestext – ob im Parlament oder via Artikel 49.3 – das Ende der Widerstandsbewegung einläuten würde. Nun, das ist nicht nur nicht der Fall, sondern würde unsere Organisationen vielmehr veranlassen, den unbegrenzten Streik noch zu verschärfen.«

Macron und seine nur mit relativer Mehrheit im Parlament ausgestattete Fraktion forderte Mateu auf, die Entscheidung über die »Reform« in »republikanischem und demokratischem« Rahmen zu lassen. Falls die Regierung auf das Diktat des Artikels 49.3 zurückgreifen wolle, gäbe es »keine Regeln mehr, für niemanden«, warnte Mateu, »dann würden wir in eine Phase der Blockade eintreten, sehr viel konkreter als jetzt, die er allein zu verantworten hätte«.