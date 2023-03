Im Sumpf der Korruption

LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/imago Informierte sich im Nobelhotel über das Schicksal der Sahrauis: Die belgische »Sozialistin« Marie Arena (Brüssel, 1.5.2014)

Für Marokko ist es ein Debakel, wie es schlimmer kaum sein könnte. Immer mehr Medien entdecken, dass es sich bei dem im vergangenen Dezember durch Ermittlungen der belgischen Polizei aufgedeckten EU-Skandal nicht um ein »Katar-Gate«, sondern um ein handfestes »Marokko-Gate« handelt. Jüngstes Highlight: Am Montag berichteten die belgische Zeitung Le Soir und die italienische La Repubblica davon, wie das nordafrikanische Königreich mit Hilfe großzügig spendierter Reisen Einfluss auf die Politik der EU nahm.

Demnach habe der frühere italienische EU-Abgeordnete Antonio Panzeri von der »linken« Splitterpartei »Articolo Uno«, der sich nach wie vor in Haft befindet, in einer eidesstattlichen Erklärung ausgesagt, dass er 2015 zusammen mit der belgischen EU-Parlamentarierin Marie Arena eine Reise nach Marrakesch unternommen habe, wo sie »zwei oder drei Tage« lang im Luxushotel »La Mamounia« residiert hätten. Dort sei Arena mit der »sahrauischen Gemeinschaft« zusammengetroffen, genauer Vertretern des Königlichen Rates für saharische Angelegenheiten (Corcas), der angeblich die Einwohner der Westsahara repräsentiert, tatsächlich aber aus Notabeln besteht, die mit der Besatzungsmacht Marokko kollaborieren. Organisiert worden sei die Reise von Abderrahim Atmoun, dem marokkanischen Botschafter in Polen, der Panzeris Wühlarbeit im EU-Parlament über Jahre hinweg anleitete und finanzierte.

Pikant an der Enthüllung: Marie Arena ist eine frühere belgische Ministerin und Mitglied der Sozialistischen Partei ihres Landes und war bis zu ihrem Rücktritt Anfang dieses Jahres Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im EU-Parlament. Damit war sie mit Fragen befasst, die Marokko und die vom Königreich besetzte Westsahara direkt betreffen. Schließlich geht es dem Königreich darum, seine ansonsten gut belegten Menschenrechtsverbrechen in der alten spanischen Kolonie zu vertuschen.

Die Operation gelang – vorerst. Als zum Beispiel 2021 das EU-Parlament den Sacharow-Menschenrechtspreis an die sahrauische Aktivistin Sultana Khaja vergeben wollte, die von der marokkanischen Polizei misshandelt worden war, traten die marokkanischen Söldner im EU-Parlament in Aktion. Sie schafften es, ausgerechnet die bolivianische Putschistin Jeanine Áñez, die ursprünglich von der extrem rechten spanischen Vox-Partei für die Auszeichnung vorgeschlagen worden war, an Khaja vorbei auf die vorderen Plätze der Nominierungsliste zu hieven. Am Ende aber erhielt der russische »Kremlkritiker« Alexej Nawalny die Auszeichnung.

Es geht aber bei »Marokko-Gate« nicht allein um Bestechung und Einflussnahme, sondern auch um Spionage; und es geht nicht allein um das EU-Parlament in Strasbourg, wie eine weitere aktuelle Enthüllungsgeschichte unterstreicht. Am Sonntag berichtete Ignacio Cembrero in der spanischen Zeitung El Confidencial, dass Bárbara Báron, die Tochter des früheren hochrangigen spanischen Polizeibeamten Enrique Báron und selbst »Journalistin«, seit Jahren im Sold des marokkanischen Geheimdienstes gestanden habe. Spionage betrieb das Königreich übrigens auch mit Hilfe der israelischen Software »Pegasus«; Aufklärung darüber zu verhindern, war eine weitere Aufgabe der im EU-Parlament mit Hilfe Panzeris installierten Pressuregroup.

Wie schlimm der Schaden für Marokko ist, zeigen Versuche etwa auf Twitter, nun zum Beispiel die Arbeit der fraktionsübergreifenden »Intergroup« im EU-Parlament, die sich mit dem Westsahara-Konflikt befasst, als »Korruptionsskandal« zu brandmarken. Deren Mitglieder bekommen aber weder volle Geldkoffer noch luxuriöse Reisen spendiert. Von solchen Ablenkungsmanövern dürfte sich kaum jemand mehr davon abhalten lassen, der »heißen Spur« zu folgen.