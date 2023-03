Spiel mit der Hoffnung

Jose Luis Gonzalez/REUTERS Mit Stacheldraht und Tränengas: US-Behörden kämpfen gegen Migrierende (Ciudad Juarez, 12.3.2023)

Verzweifelte Rufe: »Vorwärts, vorwärts, wir wollen passieren!« – Am Sonntag nachmittag (Ortszeit) versammelten sich Hunderte Asylsuchende, viele aus Venezuela, auf der Brücke an Mexikos Nordgrenze zwischen der Stadt Ciudad Juárez und der texanischen Stadt El Paso, um US-Präsident Joseph Biden um Einreise in die USA zu bitten.

Der Frust ist groß: Seit Monaten warten sie hier und versuchen, sich mit Hilfe der schlecht bis gar nicht funktionierenden App der US-Einwanderungsbehörde zu registrieren, um einen der wenigen Termine zu ergattern. Daraufhin wurde der Übergang mehrere Stunden lang gesperrt. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der US-Regierung (CBP) verbarrikadierte die Brücke »Paso del Norte« für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr von Süden nach Norden und umgekehrt. Dutzende Beamte mit Schutzschilden warteten hinter Stacheldraht. Mitarbeiter des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit beteiligten sich ebenfalls an den Maßnahmen, um die Asylsuchenden aufzuhalten. In einer offiziellen Erklärung teilte die CBP mit, dass sich eine Gruppe von Personen auf der mexikanischen Seite der Brücke versammelt habe, die »eine potentielle Bedrohung durch Masseneinwanderung« darstelle.

Als einige der Asylsuchenden begannen, eine der Barrikaden anzuheben, und versuchten, den Stacheldraht zu entfernen, versprühten die US-Beamten Tränengas, feuerten Gummigeschosse ab und zwangen die Menschen zum Rückzug. »Wir haben uns auf den Weg gemacht, um legal einreisen zu können, befolgen alle Regeln, aber es bleibt uns nichts als die Illusion«, sagt ein junger Mann in einem Youtube-Video. Er trägt eine Kapuze, denn es ist kalt und windig.

Die großspurige Ankündigung des US-Präsidenten Biden und seines mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador vom 5. Januar, monatlich könnten 30.000 Menschen aus Venezuela, Haiti, Kuba und Nicaragua »legal« in die USA einreisen, fällt den Asylsuchenden nun auf die Füße. Was passiert, ist, dass sich immer mehr Menschen auf den gefährlichen Weg bis zur mexikanischen Nordgrenze in Ciudad Juárez machen und dort stranden. Die Durchreise durch das Transitland ist für Asylsuchende gefährlich – vergangene Woche Freitag stürmten Einsatzkräfte ein Haus mit 54 entführten Asylsuchenden in der Stadt Sonoita. Die Menschen seien aus verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten entführt worden, wie die Behörden mitteilten.

Nicht nur in Ciudad Juárez sind die Herbergen für Asylsuchende überfüllt – im ganzen Land schlagen die Betreiber entsprechender Unterkünfte Alarm. »Wir sind auf 150 Personen ausgerichtet, aber momentan suchen mehr als 650 Personen bei uns Schutz«, beklagte sich die Unterkunft »Hermanos en el Camino« in Ixtepec im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca auf ihrer Facebook-Seite. Die Menschen schliefen in Zelten auf dem ganzen Gelände der Herberge, denn in den Schlafsälen sei schon lange kein Platz mehr.

»Die Migrationskrise entsteht in erster Linie durch das heuchlerische Verhalten sowohl der US-amerikanischen als auch der mexikanischen Regierung, die beide nicht nach einer Lösung suchen, sondern die Migrationsströme entsprechend den wirtschaftlichen und politischen Interessen des Weißen Hauses regulieren«, sagte Pável Blanco, erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Mexikos (PCM), am Dienstag gegenüber jW. »Indem sie die Migrationsfrage als Waffe gegen Länder wie Kuba und Venezuela einsetzen, lösen sie unkontrollierbare Wellen aus.«