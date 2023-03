Der Skandal heißt Benko

Arnulf Hettrich/imago

Die Gläubiger der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) sollen auf den größten Teil ihrer Forderungen verzichten, aber besonders hart trifft der vom Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und dem GKK-Management präsentierte »Sanierungsplan« die Beschäftigten. Mehr als 5.000 von noch 17.400 sollen über kurz oder lang ihren Arbeitsplatz verlieren.

Von einem »schwarzen Tag für die Menschen bei Galeria« sprachen der Gesamtbetriebsrat und Stefanie Nutzenberger, Bundesvorstandsmitglied der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, am Montag, nachdem aus der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens durchgesickert war, dass 52 von noch 129 Warenhäusern in zwei Schritten dichtgemacht werden sollen. Bereits zum 30. Juni dieses Jahres trifft es 21 Filialen, unter anderem in Cottbus, Gelsenkirchen, Paderborn, zwei Häuser in Hamburg sowie Nürnberg. Die Berliner Standorte in der Wilmersdorfer Straße und der Müllerstraße sollen mit 29 weiteren etwa in Bremen, Hanau oder Oldenburg zum 31. Januar 2024 ihre Pforten für immer schließen. Von seiten der Gewerkschaft werde die vorgelegte Schließungsliste genau geprüft, kündigte Vorstandsmitglied Nutzenberger an: »Es muss jede Möglichkeit und Chance genutzt werden, um Filialen zu erhalten.«

Der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg kritisierte die Entscheidung scharf, sechs von 18 Filialen in dem südwestdeutschen Bundesland zu schließen. Davon wären insgesamt etwa 500 Beschäftigte betroffen. »Wir alle, von Politik über Gesellschaft bis zur Gewerkschaft, dürfen diese Schließungspläne auf keinen Fall hinnehmen«, erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross. Erst hätten die GKK-Mitarbeiter jahrelang auf erhebliche Entgeltbestandteile verzichtet, um »jetzt zum Dank dafür arbeitslos« zu werden. Schon bei der Insolvenz im Jahr 2020 waren Häuser geschlossen worden und hatten Gläubiger auf viel Geld verzichtet. Zudem stützte der Staat GKK während der Coronapandemie mit zwei Darlehen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds über insgesamt 680 Millionen Euro. Die Galeria-Eigentümerin, die Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, habe sich hingegen nicht im erforderlichen Umfang an der nötigen Sanierung des Warenhausunternehmens beteiligt, so Gross.

Zu den drei Schließungen in Berlin-Brandenburg erklärte der Verdi-Landesbezirk in einer Pressemitteilung, in den jeweiligen Einkaufsgebieten in Berlin und Cottbus drohten »Verödung und Leerstand«. Nun sei die Kommunalpolitik gefragt, die Schließungen noch abzuwenden, wie es schon 2020 in mehreren Fällen gelungen sei. Damals hatte der Berliner Senat für das Versprechen der Signa-Holding, einige GKK-Häuser weitere Jahre offenzuhalten, Zusagen für umfassende Um- und Neubauprojekte etwa am Kurfürstendamm, am Alexander- und am Hermannplatz gemacht. Es sei »unbedingt notwendig, eine Zusammenarbeit und Diskussion mit allen Beteiligten – vor allem mit der Signa – zu organisieren, um die Standorte zu erhalten«, hieß es in der Verdi-Mitteilung. Dabei könne auch das 2020 genutzte Instrument eines »Letter of Intent« wiederbelebt werden, mit dem der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Signa Unterstützung bei der Umsetzung der Bauvorhaben zugesichert hatte.

Allerdings scheinen sich Institutionen wie der Deutsche Städtetag zunehmend mit dem Ende der Warenhausära abzufinden. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy befand in einer Erklärung, die Schließungen würden vielerorts »auch als städtebauliche Chance verstanden«. Die Städte fingen auch nicht bei null an, sondern hätten Ideen und Pläne, »wie neues Leben in die Kaufhäuser einziehen kann: als Universitätsstandort oder Schule, mit Startups, Coworking-Labs, Künstlerateliers oder mit dem Bürgerservice, als Mehrgenerationenhaus oder Wohngebäude«. Fehlt eigentlich nur die Idee, die leerstehenden Warenhäuser an den Onlinehändler Amazon zu vermieten.