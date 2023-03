Rosneft scheitert mit Klage

IMAGO/ITAR-TASS Zwei Rosneft-Töchter halten mit zusammen 54 Prozent die Mehrheit der Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt

Die große Überraschung in Leipzig ist ausgeblieben. Das Bundesverwaltungsgericht wies am Dienstag eine Klage des Mineralölkonzerns Rosneft als unbegründet ab. Prozessgegenstand war die Anordnung des Bundeswirtschaftsministeriums vom 16. September 2022, zwei Tochterfirmen des russischen Unternehmens unter Treuhandverwaltung zu stellen. Unter anderem halten die beiden Gesellschaften mit zusammen 54 Prozent die Mehrheit der Anteile an der PCK-Raffinerie in Schwedt. Da das Bundesverwaltungsgericht in diesem Rechtsstreit zugleich erste und letzte Instanz ist, ist ein Widerspruch gegen das Urteil nicht möglich. Die Treuhandverwaltung bleibt bestehen. Sie muss allerdings, da sie von vornherein auf sechs Monate befristet war, an diesem Mittwoch verlängert werden.

Eine schriftliche Begründung des Urteils lag am Dienstag zunächst nicht vor. Offenbar hatten drei Argumente des Bundeswirtschaftsministeriums den Ausschlag gegeben. Erstens: Es hätten erhebliche geschäftliche Probleme bestanden, weil Banken und Versicherungen die Zusammenarbeit mit den Rosneft-Töchtern aufgekündigt oder in Frage gestellt hätten. Zweitens: Die Versorgungssicherheit der Raffinerie in Schwedt sei gefährdet gewesen. Es hätten »klare Anhaltspunkte« vorgelegen, dass die russische Seite die Erdölzufuhr stoppen wollte. Drittens: Das Ministerium habe »vertrauliche Hinweise« erhalten, dass der Mutterkonzern beabsichtigte, »massiv« Kapital aus seinen deutschen Tochterfirmen abzuziehen.

Die geschäftlichen Probleme gab es wirklich. Geschaffen hatte sie die Bundesregierung selbst durch die Verunsicherung, die sie mit ihren kopflosen und unberechenbaren Sanktionen bei den Rosneft-Partnern ausgelöst hatte. Die beiden anderen Argumente beruhen auf unbeweisbaren Vermutungen. Die einzige tatsächliche Gefährdung der Versorgungssicherheit für die PCK-Raffinerie ergab sich durch die schon im Mai verkündete Entscheidung der Bundesregierung, zum 1. Januar 2023 den Bezug von russischem Erdöl komplett einzustellen. Seither wird die Anlage in Schwedt nur noch vom Hafen Rostock aus durch eine Pipeline versorgt und erreicht lediglich 60 Prozent ihrer Kapazität.