»Wir stecken in einer Sackgasse«

IMAGO/NurPhoto Demonstration für die Unabhängigkeit Schottlands (Edinburgh, 25.9.2021)

Nach dem Rücktritt der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon sucht nicht nur die Schottische Nationalpartei, SNP, eine Nachfolgerin. Auch die Unabhängigkeitsbewegung muss sich neu orientieren. Welchen Einfluss hat der Rücktritt Sturgeons auf Ihre Arbeit?

Kein einziger Aktivist hat diesen Schritt kommen sehen. Es hat uns zurückgeworfen. Sie war für einen sehr langen Zeitraum das Gesicht der Unabhängigkeitsbewegung.

Was würde sich für die Menschen in einem unabhängigen Schottland ändern?

Schottland und der Rest des Vereinigten Königreichs driften politisch immer weiter auseinander. Wir werden von Konservativen regiert, die wir nicht gewählt haben. Wir sind sozial, demokratisch und progressiv, der Rest des Vereinigten Königreichs steckt in der Vergangenheit fest. Ein fortschrittliches Land können wir nur unabhängig aufbauen.

Wie würden Sie die aktuelle Situation Ihrer Bewegung beschreiben?

Nachdem wir 2014 das Unabhängigkeitsreferendum verloren haben, gingen wir einen Schritt zurück und haben die Lage analysiert. Dann kam die Situation mit dem »Brexit«, der Covid-Pandemie und den Wahlen für das Unterhaus in Westminster. Die Ergebnisse all dieser Entwicklungen waren anders, als wir es gewollt hatten. Wir haben nicht für diese Regierung in Westminster gestimmt, die Leute in Schottland haben der SNP ihre Stimme gegeben und trotzdem immer konservative und unionistische Regierungen bekommen.

Bei dem Referendum 2014 gab es gut 55 Prozent Nein- und knapp 45 Prozent Jastimmen, die Beteiligung lag bei rund 84 Prozent. Welche Lehren konnten Sie aus der Niederlage ziehen?

Während der Referendumskampagne wurde uns viel versprochen. Doch nichts davon wurde umgesetzt. Uns wurde mehr Autonomie versprochen, aber wir haben nichts bekommen. Das waren alles Lügen der Unabhängigkeitsgegner. Wir wollen daher noch mal unsere Meinung darüber abgeben.

Zum »Brexit« muss man noch wissen, dass gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU 60 Prozent der Schotten gestimmt haben. In den Umfragen von 2022 waren sogar mehr als 70 Prozent gegen diese Entscheidung, und dennoch hat Schottland die EU verlassen müssen. Wir glauben, dass dies alles ausreichend Gründe sind, um ein neues Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu können. Wir haben bei den Wahlen 2021 für die Parteien geworben, die für die Unabhängigkeit sind: SNP und Schottische Grüne. Gemeinsam mit diesen beiden Parteien haben wir an der Wahlurne das bisher beste Ergebnis für Unabhängigkeitsbefürworter erreicht. Das ist unser Mandat. Jetzt liegt es an Westminster, das neue Referendum durchzuführen. Wir haben das gefordert, und sie haben nein gesagt. Deshalb stecken wir in einer Sackgasse.

Wie können Sie aus dieser Situation herauskommen?

Wir unterstützen die Strategie des »De-facto-Referendums«. Das bedeutet, dass wir die nächsten britischen Unterhauswahlen nutzen wollen, um einen noch größeren Stimmenanteil der Unabhängigkeitsbefürworter zu bekommen. Das wird London dann nicht mehr ignorieren können.

Ein selbstorganisiertes Referendum, wie etwa jenes in Katalonien, ist für Sie keine Option?

Die schottische Regierung hat die Frage schon gestellt und ist damit zum Obersten Gerichtshof gegangen, der das abgewiesen hat. Wir akzeptieren das und versuchen, die legalen, demokratischen Mittel auszuschöpfen. Wir wollen nichts Illegales machen. Ich bin überzeugt, dass wenn alle Kandidaten, die die Eigenständigkeit unterstützen, die Wahlen nächstes Jahr gewinnen und klar über 50 Prozent der Stimmen kommen, der Prozess dann beginnen und Schottland das Vereinigte Königreich verlassen kann.

Aber der Oberste Gerichtshof hatte im Herbst geurteilt, dass es das nicht geben wird.

Er hat gesagt, dass die schottische Regierung nicht eigenmächtig ein Referendum abhalten kann. Das Gericht hat aber nicht geurteilt, dass es Parteien untersagt ist, ein Wahlmanifest mit dem Satz zu veröffentlichen: »Wenn ihr für uns stimmt, dann werden wir die Unabhängigkeit einleiten.« Diesen Weg müssen wir nun gehen. Wir können dabei nur einen Schritt nach dem anderen machen. Das ist nicht ideal, aber es ist derzeit das, was möglich ist.