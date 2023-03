Atompakt im Pazifik

IMAGO/ZUMA Wire Per Atomkraft angetriebenes U-Boot der US Navy

US-Präsident Joseph Biden und die Regierungschefs von Großbritannien und Australien, Rishi Sunak und Anthony Albanese, verkündeten am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen in San Diego (Kalifornien) Einzelheiten ihres Plans, Australien mit atomar angetriebenen U-Booten auszustatten. Vor 18 Monaten hatten die drei Staaten unter der Abkürzung AUKUS ein Aufrüstungsbündnis für diesen Zweck gegründet, nun folgten Details über Weg und Kosten. In einer gemeinsamen Erklärung der drei Politiker heißt es: »Gemeinsam werden wir ›SSN-AUKUS‹ ausliefern – ein trilateral entwickeltes U-Boot auf der Grundlage des britischen Entwurfs der nächsten Generation, in das Technologien aller drei Nationen einfließen, einschließlich modernster U-Boot-Technologien aus den USA.«

Konkrete Schritte sind demnach: In den kommenden Jahren werden gemeinsame Übungen stattfinden sowie australische Seeleute, Ingenieure und Techniker in den USA und in Großbritannien an U-Booten mit Atomantrieb ausgebildet. U-Boote beider Länder werden verstärkt Häfen in Australien anlaufen und australische Mannschaften in ihre U-Boot-Einheiten einbinden. Ab 2027 sollen rotierende U-Boot-Gruppen der USA und Großbritanniens in Australien stationiert werden. Ab 2030 wollen die Vereinigten Staaten drei U-Boote der »Virginia«-Klasse an Australien verkaufen – mit der Option auf zwei weitere. Ende der 2030er Jahre soll Großbritannien das erste AUKUS-U-Boot bauen, ab 2040 soll die Produktion auch in Australien beginnen.

Biden behauptete bei dem Treffen in San Diego, der U-Boot-Pakt habe nichts mit Atomwaffen zu tun: »Diese U-Boote sind nuklear angetrieben, nicht nuklear bewaffnet. Diese Boote werden keinerlei Atomwaffen an Bord haben.« Das Ziel des Atomwaffensperrvertrages von 1970, keine atomare Technologie zu militärischen Zwecken zu verbreiten, wird allerdings durch den AUKUS-Plan untergraben. Mit Ausnahme der fünf offiziellen Atommächte – Russland, China, Großbritannien, Frankreich und den USA – verfügt bisher kein Unterzeichnerland über atomgetriebene U-Boote. Unmittelbar nach der Ankündigung am Montag erklärte daher die chinesische UN-Vertretung auf Twitter, der Plan untergrabe das System zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, befeuere den Rüstungswettlauf und gefährde Frieden und Stabilität. Am Dienstag äußerte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow, der AUKUS-Plan werfe Fragen in bezug auf die Nichtverbreitung von Atomwaffen auf: »Wir brauchen hier eine besondere Transparenz.«

Die Kosten Australiens für das Programm schätzte die Tageszeitung Sydney Morning Herald am Dienstag auf bis zu 368 Milliarden Australische Dollar in 30 Jahren. Als AUKUS 2021 gegründet wurde, platzte zur Empörung Frankreichs ein 56 Milliarden Euro schwerer Vertrag zur Lieferung französischer U-Boote an Australien.

Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin kritisierte am Dienstag in Beijing den AUKUS-Plan mit den Worten, die drei westlichen Staaten zeigten eine »typische Denkweise des Kalten Krieges«. Die gemeinsame Erklärung zeige, dass sie weiterhin unbeirrt einen »falschen und gefährlichen Weg« beschritten, um »ihre eigenen geopolitischen Interessen« durchzusetzen. Japan begrüßte dagegen das Vorhaben: Der Plan werde zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen, meinte das Außenministerium in Tokio. Ähnlich äußerte sich Taiwans Außenamt: »Die Kooperation der drei Parteien wird die Abschreckungsfähigkeit der demokratischen Länder in der indopazifischen Region stärken.« Der Westen kennt auch bei atomarer Rüstung kein Vertragstabu mehr.