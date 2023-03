Tugendhat tot

Der Philosoph Ernst Tugendhat ist tot. Er starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Freiburg im Breisgau, wie die Familie der dpa mitteilte. Tugendhat galt als einer der wichtigsten Philosophen der Gegenwart, vor allem auf dem Gebiet der analytischen Sprachphilosophie. Geboren wurde er 1930 in Brünn (heute Brno in der Tschechischen Republik). Die Familie floh 1938 vor den Nazis zuerst in die Schweiz, später nach Südamerika. Er lehrte u. a. in Tübingen, Heidelberg, Berlin und Santiago de Chile. Berühmt wurde Tugendhat in den 70er Jahren, als er etwa mit seiner »Einführung in die sprachanalytische Philosophie« (1976) die angelsächsisch-analytische Schule mit der kontinentaleuropäischen Metaphysik und Transzendentalphilosophie vermittelte. (dpa/jW)