Grüne für »Giftvertrag«

Rodolfo Buhrer/La Imagem/stock&people/imago Durch das Mercosur-Abkommen werden umweltschädliche Sojamonokulturen wie im brasilianischen Mato Grosso gefördert

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir befinden sich zur Zeit in Südamerika. Auf ihrer sechstägigen Reise wollen sie nach eigenen Angaben die ökonomischen Beziehungen und die »Klimakooperation« mit Brasilien und Kolumbien »intensivieren«. Laut Habeck gehe es darum, »grüne Wertschöpfungsketten für mehr Wohlstand und Klimaschutz« aufzubauen, wie er am Sonntag in Belo Horizonte sagte. Sein Ziel dürfte allerdings vor allem sein, ein Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, das im Juni 2019 unterzeichnet wurde, aber seither auf Eis liegt, unter Dach und Fach zu bekommen.

Seit die deutsche Wirtschaft angesichts dramatisch steigender Energiekosten und anderer Folgen der Russland-Sanktionen immer tiefer in die Krise rutscht, sind Brasilien und dessen Nachbarn für die Regierung in Berlin wichtige Reiseziele. Die Region verfügt über Rohstoffe wie das für Autobatterien benötigte Lithium. Zudem bauen mehrere Länder ihre Möglichkeiten zur effizienten Produktion erneuerbarer Energien – und damit auch von grünem Wasserstoff – aus. Brasilien und Kolumbien spielten »mit ihren Potentialen für erneuerbare Energien und bedeutenden Rohstoffvorkommen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz und der Umstellung unserer Volkswirtschaften hin zu grünen, nachhaltigen Modellen«, hatte Habeck vor seinem Abflug nach Brasilien erklärt. Am Sonntag durfte er, begleitet von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation, das noch bis diesen Dienstag dauernde 39. deutsch-brasilianische Wirtschaftstreffen (EEBA) in der Stadt Belo Horizonte eröffnen.

Dabei ging es nicht nur um die von Habeck und Özdemir für ihre heimische Wählerklientel herausgestellten Themen. »Brasilien bietet mit einer Bevölkerung von mehr als 200 Millionen Menschen einen Markt, der für deutsche Unternehmen von großer Bedeutung ist«, beschrieb die FAZ am Wochenende das Ziel der Reise. Über deren politische Bedeutung hieß es, in Berlin werde »mit Sorge beobachtet«, dass Brasilien, China und Indien weiter Geschäfte mit Russland machten. Mit Hinweis auf die BRICS-Gruppe der aufstrebenden Volkswirtschaften (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) beschrieb die Zeitung den politischen Zweck der Visite: »Der Westen will unbedingt vermeiden, dass BRICS zu einem antiwestlichen Handelsblock wird.« Der Vorsitzende der Lateinamerikainitiative (LAI) der deutschen Wirtschaft, Ingo Kramer, mahnte die Grünen-Politiker – angesichts der Bedeutung ihres Reiseauftrags – davor, Porzellan zu zerschlagen. »Europa hält sich gerne für den Nabel der Welt. Wir können aber nicht mit erhobenem Zeigefinger durch das Amazonasgebiet laufen, das kommt bei den Menschen da gar nicht gut an«, so Kramer. »Wie würden wir reagieren, wenn Brasilianer uns belehren, dass wir an der Küste keine Windräder aufstellen sollen, deren Kabel durch das Wattenmeer führen?«

Ein deutlicher Hinweis darauf, vor allem das EU-Mercosur-Abkommen zu priorisieren, durch das die größte Handelszone der Welt entstehen soll. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Januar hatten der brasilianische nationale Industrieverband CNI und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ihn und Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einer gemeinsamen Erklärung bereits zum Abschluss des Abkommens gedrängt. Der Job von Habeck und Özdemir dürfte jetzt also darin bestehen, Vorbehalte dagegen abzubauen. Die Umweltschutzorganisation WWF wies zum Beispiel darauf hin, dass die EU im Zusammenhang mit internationalem Handel bereits jetzt für mindestens 16 Prozent der globalen Tropenwaldabholzung verantwortlich sei und warnte, dass die Entwaldung durch das Handelsabkommen um 700.000 Hektar zunehmen könnte. Greenpeace bezeichnete es als klimaschädlichen »Giftvertrag«, der dafür sorge, »dass die EU von den Mercosur-Staaten noch mehr billiges Rindfleisch und Futtersoja im Tausch gegen profitable Exporte von Pestiziden, Verbrennerautos und Autoteilen bekommt«. Dagegen würdigte Habeck den angestrebten Vertrag, laut Tagesschau.de vom Sonntag, als »Chance« für Südamerika, Europa und Deutschland, sofern sich Nachhaltigkeit verbindlich darin wiederfinde.