Linke mobilisiert

Askapena Proteste im Baskenland: Mobilisierung gegen westliche Kriegsbündnisse (Bilbao, 11.3.2023)

Lautstarker und kämpferischer Protest in der baskischen Metropole Bilbao: Rund zweitausend Menschen nahmen am Sonnabend an einer Demonstration gegen die aktuelle imperialistische Offensive des Westens teil. Unterstützt wurde die Mobilisierung von mehr als fünfzig verschiedenen linken Organisationen des Baskenlands.

Auf der Demonstration wurden Rufe wie »Selenskij, Faschist, du bist ein Terrorist« und »Nein, nein, nein zur NATO!« laut. Im Rahmen der Abschlusskundgebung bekräftigten die Veranstalter die Dringlichkeit einer antiimperialistischen und internationalistischen Organisierung im Baskenland. Das kapitalistische System befinde sich in einer Dauerkrise. Dazu sei ab 2020 eine Phase des Ausnahmezustandes hinzugekommen. Diese nutzten die imperialistischen Staaten aus, um eine Wirtschafts-, Sozial-, und Disziplinarpolitik durchzusetzen, die immer stärker auf Krieg ziele. Somit sei der kapitalistische Zerfallsprozess nicht von der Zunahme von Repression und Zensur zu trennen. Sie wiesen darauf hin, dass die schwere wirtschaftliche, politische und militärische Krise, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine entstanden sei, »das Ergebnis der Strategie des Imperialismus« ist und dass der aktuelle Kontext »dringend« eines »Aufschreis« und eines »antiimperialistischen und internationalistischen Kampfes« des baskischen Volkes erfordere. Die Mobilisierung an diesem Sonnabend sei der erste Schritt in diese Richtung.

Nach Aussagen der Redner erleben wir einen rasanten Verlust der Hegemonie des atlantischen Imperiums, das sich nicht mit seinem Ende abfinden wolle. Deshalb würde es eine Offensive nach Osten vorantreiben, um die Kontrolle zu behalten. Der hegemoniale Block forciere die Ausweitung von Kriegen und eine Ankurbelung der Rüstungsindustrie, um das Wachstum aufstrebender Länder wie China zu verhindern. Als führende Akteure beim Drehen an der Eskalationsspirale sehen die an der Kundgebung beteiligten Gruppen NATO und EU. Das nordatlantische Kriegsbündnis wurde als die »Armee der Bourgeoisie« bezeichnet: »Sie ist ein militaristischer Zweig mit dem einen Ziel: gegen jeden vorzugehen, der sich der Politik des Kapitals widersetzt.«

Der Westen liquidiere jedweden Widerstand von außen, wie man an seinem Agieren im Donbass, in Jugoslawien oder in Syrien beispielhaft sehen könne. Auch sei er für die Überausbeutung und Prekarisierung der Arbeiterklasse – insbesondere von Frauen und »rassifizierten« Personen – verantwortlich, beispielsweise durch Beschneidung von Arbeiterrechten und durch neue, repressivere Gesetze.

Ein klares Beispiel dafür sei der aktuelle Haushaltsplan des spanischen Staates, der von allen sozialdemokratischen Parteien unterstützt werde und die Verschlechterung der materiellen Bedingungen der arbeitenden Bevölkerung zum Ziel habe. Die Unterstützung einer solchen militaristischen Politik am Vorabend eines Weltkrieges sei eine »echte Schande« und zeige den völligen Mangel an Engagement der Führung dieser Parteien für die Zukunft der arbeitenden Völker der Welt. Im weiteren Verlauf der Kundgebung verwiesen die Redner nochmals auf die aktuellen Aktivitäten der NATO auf dem Truppenübungsplatz in den Bardenas Reales im Baskenland sowie auf die unverhohlene Unterstützung von Waffenkonzernen wie Sener oder Sapa durch die baskische Regionalregierung.

»Wenn wir dazu noch die wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmemaßnahmen hinzufügen, die uns von Brüssel auferlegt werden, wie beispielsweise private Rentenfonds, die Erhöhung des Rentenalters, den Abbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung und weitere Schritte, wird uns immer klarer, dass wir weder als Volk noch als Arbeiterklasse eine Zukunft innerhalb der NATO oder der EU haben«, warnten die Redner zum Abschluss. Auch erinnerten sie nochmals an die deutliche Ablehnung in der Volksabstimmung zum Beitritt zur NATO vor 37 Jahren im Baskenland.