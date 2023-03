Angriff auf Direktmandate

Stefan Boness/IPON Umbaupause im Plenarsaal des Bundestags (15.10.2021)

Die am Sonntag bekanntgewordenen Pläne der Ampelregierung für eine Verkleinerung des Bundestages treffen auf scharfe Kritik. Nach jahrelangen Diskussionen über den Umgang mit Ausgleichs- und Überhangmandaten ist nun plötzlich auch die Abschaffung der sogenannten Grundmandatsklausel vorgesehen, die es Parteien, die mindestens drei Direktmandate gewinnen, aber unter fünf Prozent der Wählerstimmen bleiben – wie Die Linke 2021 –, bislang ermöglicht hat, gemäß dem Anteil der Zweitstimmen im Bundestag vertreten zu sein. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch nannte das am Montag bei Twitter einen »Angriff auf unsere Partei«. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, warf der Ampel am Montag gegenüber dieser Zeitung vor, sie wolle »den Vorteil großer Parteien noch weiter zementieren«. Auch er sprach von einem offenen Angriff auf die Linkspartei »und auf die Menschen in unseren ostdeutschen Hochburgen«. Das werde seine Fraktion nicht akzeptieren.

Scharfe Kritik kam auch aus der Union. Nach den aktuellen Plänen werde die Union – derzeit größte Oppositionsfraktion – überproportional Mandate verlieren, klagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Er sprach von einem »Wahlrecht deutlich zulasten der Wahlkreisgewinner«. Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei bezeichnete den Vorstoß der Regierungsparteien als »verfassungsrechtlich und verfassungspolitisch problematisch«.

Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hatten sich zuvor abschließend auf eine Wahlrechtsreform verständigt, die eine Reduzierung der Zahl der Abgeordneten von derzeit 736 auf maximal 630 bei der nächsten Bundestagswahl 2025 vorsieht. Die gesetzliche Regelgröße des Bundestags liegt bei 598 Abgeordneten. Aber durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate ist das Parlament auf nun 736 Abgeordnete angewachsen. Seit Jahren wird eine Debatte darüber geführt, dass das Parlament damit »zu groß« sei. Mit der jetzt vorgesehenen Änderung, die noch in dieser Woche beschlossen werden soll, schrumpft der Bundestag nicht ganz so stark wie ursprünglich geplant. Ein erster Gesetzentwurf hatte noch eine Begrenzung auf 598 Sitze vorgesehen.

Das Vorhaben der Ampel bedeute für die derzeit 6,3 Millionen Wahlberechtigten, die sich für Parteien mit weniger als fünf Prozent der Stimmen entschieden haben, noch weniger Repräsentanz, erklärte Korte. Die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler erwartet eine Verfassungsklage gegen die Wahlrechtsreform. Die Streichung der Grundmandatsklausel werde mit Sicherheit zu einem Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe führen, sagte sie am Montag in Berlin. Sie erklärte, auch der Ansatz, dass nicht in allen Wahlkreisen eine Mehrheit zum Gewinn eines Direktmandats führen solle, sei hochproblematisch.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Größe von 630 Abgeordneten soll erreicht werden, indem die Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen. Die Zahl der Wahlkreise soll bei 299 bleiben. Die Zahl der Abgeordneten, die einen Wahlkreis über die Erststimmen gewinnen und trotzdem nicht in den Bundestag kommen, soll möglichst klein gehalten werden. Dennoch kann es diese Fälle geben: Übersteigt die Zahl der Wahlkreissieger einer Partei nämlich die Zahl der Sitze, die ihr nach Zweitstimmen zusteht, gehen nach dem Willen der Ampelparteien die Sieger mit dem geringsten Stimmenanteil leer aus.

»Insbesondere in hart umkämpften Wahlkreisen in den Städten und in vielen Regionen im Osten wird es künftig keine direkt gewählten Bundestagsabgeordneten mehr geben«, prognostizierte Unionsfraktionsgeschäftsführer Frei gegenüber dpa. Das werde zu »massiven Akzeptanzproblemen« führen und der Demokratie schaden. Die Union hatte vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 270 zu senken, die Überhang- und Ausgleichsmandate aber beizubehalten. Frei kündigte an, dass seine Fraktion gegen den Gesetzesvorschlag stimmen werde. Auch eine Klage in Karlsruhe werde man prüfen.