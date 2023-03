Geschäft mit Waffen boomt

U.S. Air Force photo/Roland Balik/Handout via REUTERS Diese US-Waffen wurden kurz vor Kriegsbeginn an die Ukraine geliefert (Dover Air Force Base, Delaware, 24.1.2022)

Der Ukraine-Krieg beschert Rüstungsfirmen volle Auftragsbücher. In den europäischen Ländern sei die Einfuhr von schweren Waffen wie Panzern, Kampfjets und U-Booten gegenüber dem vergangenen Fünfjahreszeitraum um ganze 47 Prozent angestiegen, bei den NATO-Staaten des Kontinents sogar um 65 Prozent, wie laut dpa aus dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervorgeht, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sei die Ukraine im vergangenen Jahr zu einem der größten Rüstungsimporteure der Erde geworden. Hinter Indien und dem Golfemirat Katar befinde sich das osteuropäische Land auf Rang drei der führenden Waffenimporteure, während es früher im SIPRI-Ranking kaum eine Rolle gespielt habe.

Entgegen der Steigerung in Europa habe das Volumen der Rüstungslieferungen insgesamt jedoch um 5,1 Prozent abgenommen, wie es in der Studie heißt. Doch »auch wenn die Waffentransfers weltweit zurückgegangen sind, sind diejenigen nach Europa aufgrund der Spannungen zwischen Russland und den meisten anderen europäischen Staaten stark gestiegen«, sagte SIPRI-Forscher Pieter Wezeman dpa zufolge: »Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine wollen europäische Staaten mehr Waffen importieren – und schneller.« Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der von den europäischen Ländern eingeführten Waffen stammten laut dem Bericht aus den USA. 5,1 Prozent stammen aus Deutschland, das auch in diesem Bericht zu den fünf international größten Waffenlieferanten gezählt wird.

Aus dem neuen Bericht geht auch hervor, dass sich der Abstand zwischen Spitzenreiter USA und Russland als dem seit langem Zweitplazierten seit dem vergangenen Jahr vergrößert. Während die USA mit einem insgesamt auf 40 Prozent weltweit angestiegenen Anteil die Profite ihrer Rüstungsfirmen erheblich steigern konnten, sei derjenige Russlands auf bloße 16 Prozent zurückgegangen. Da Frankreich auf Rang drei auf elf Prozent zulegte und deutlich mehr Großaufträge in Bearbeitung hat als Russland, halte man es bei SIPRI dpa zufolge nicht für ausgeschlossen, dass es Russland künftig überholen könnte. Der Grund: Russlands Armee brauche die Waffen selbst. Auch leide der Außenhandel Russlands unter den wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen.