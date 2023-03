»Dadurch wird Seenotrettung nicht sicherer«

Daniel Kubirski/imago images Entdeckt: Bei der Beobachtungsmission eines Schiffs von »ResQShip« im Mittelmeer sichten die Seenotretter dieses Holzboot (2.8.2021)

Derzeit laufen Seenotrettungsorganisationen Sturm gegen eine vom FDP-geführten Verkehrsministerium geplante Änderung des Seerechts. Am vergangenen Wochenende gab es bundesweit Proteste und Aktionen. Was bedeutet die Neuregelung der Schiffssicherheitsverordnung für die Seenotrettung?

Für uns besteht das Risiko, dass wir unsere Arbeit wie viele andere Organisationen nicht fortsetzen können. Derzeit benötigen vor allem kleinere Schiffe, die eher im Freizeitbereich eingesetzt werden, kein Schiffssicherheitszeugnis. Die Definition von Sport- und Freizeitzweck soll nun so eingeengt werden, dass humanitäre Zwecke wie die Seenotrettung nicht mehr darunterfallen. Damit wären alle Schiffe, deren Besatzungen sich auch im Mittelmeer für Seenotrettung und Menschenrechte einsetzen, zeugnispflichtig und müssten zusätzliche Standards erfüllen.

Was ist an höheren Sicherheitsstandards problematisch?

Die Änderungen sind rechtlich nicht erforderlich. Die geplanten Regelungen sind auf die kommerzielle Schiffahrt ausgerichtet und führen nicht zu mehr Sicherheit für den spezifischen Einsatzzweck der Seenotrettung im Mittelmeer. Es geht dabei neben einer aufwändigen Nachzertifizierung um Umbauten am Schiff und um die Anschaffung teurer Ausrüstungsgegenstände, die uns im Einsatz aber nicht weiterhelfen. Darüber hinaus ist es politisch ein klarer Bruch mit den eigenen Koalitionsvereinbarungen, wonach Seenotrettung als wichtig erachtet wird und nicht behindert werden darf.

Für wie viele Rettungsschiffe würden die neuen Anforderungen gelten?

Im Mittelmeer sind mehrere Rettungsorganisationen aus Deutschland aktiv oder fahren unter deutscher Flagge. Wenn diese Schiffe aus dem Verkehr gezogen werden, wird das Rettungsvakuum vergrößert. Konkret betroffen wären in erster Linie sechs Schiffe, die bisher kein Zeugnis brauchen. Dazu besteht auch das Risiko, dass die RHIBs, also kleinere Beiboote, unter strengere Vorgaben fallen. Große Schiffe nutzen diese, um schnell zu den Menschen zu gelangen, Rettungswesten zu verteilen oder Menschen auf das Rettungsschiff zu bringen.

Es würde also auch Festsetzungen von Schiffen erleichtern.

Genau. In diesem Fall dann auch durch die deutschen Behörden. Wenn wir unser Schiff weiterhin ohne Zeugnis einsetzen würden, bekämen wir eine Festhalteverfügung und dürften somit unter Androhung hoher Bußgelder nicht mehr auslaufen. Dabei bleibt unbeachtet, dass wir selbst sehr sorgfältig für Sicherheit sorgen. Seit 2015 ist in der zivilen Seenotrettung kein Unfall bekannt, bei dem ein Crewmitglied oder eine bereits gerettete Person wegen Sicherheitsmängeln in Gefahr geriet.

In der EU tat sich vor allem Italien als erklärter Gegner privater Seenotrettung im Mittelmeer hervor. Wie ist die Entwicklung dort?

Unter der neuen Regierung und mit dem Dekret zur Seenotrettung im Mittelmeer wird die Arbeit der Schiffsbesatzungen gravierend erschwert. Es gibt nun die Vorgabe, nach einer Rettung direkt einen Hafen anzulaufen. Bisher ging es allerdings nie um den örtlich nächsten, sondern um Häfen, die zum Teil viele Stunden oder gar mehrere Tage entfernt waren. Das Leid der Menschen nach der Rettung an Bord wird dadurch nur verlängert. Für die Betreiber der Schiffe entstehen höhere Kosten, während gleichzeitig die Zeit im Rettungsgebiet verringert wird. Damit können wir weniger Hilfe leisten. Gegenwärtig beobachten wir mit der Festsetzung der von »Ärzte ohne Grenzen« genutzten »Geo Barents« eine Entwicklung, die auf Behinderung und Blockade ausgerichtet ist.

Wie sieht das weitere Vorgehen für Sie aus?

Der nächste Schritt ist die Beteiligung an der Verbändeanhörung. Dort werden wir erneut auf die Konsequenzen hinweisen. Wir wurden vom Verkehrsministerium bereits vorher informiert. Diese Transparenz ist erst mal positiv. Doch wenn die Pläne jetzt umgesetzt werden, bringt uns Transparenz auch nichts. Für uns besteht das Risiko, dass wir unsere Arbeit wie viele andere Organisationen nicht fortsetzen können. Viele Schiffe können die neuen Anforderungen nicht erfüllen, oder es wäre mit einem erheblichen finanziellen wie personellen Mehraufwand verbunden.