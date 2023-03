Kursbeben nach Pleite

Michael Probst/AP Photo/dpa Bestürzung ob des Absturzes der Aktienkurse (Frankfurt am Main, 13.3.2013)

Während weitere Erschütterungen durch die Finanzmärkte gehen, bemühen sich Regierungen und Finanzaufsichten nach der Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank (SVB) Ende vergangener Woche um Beruhigung. Nachdem die Pleite weltweit für Kurseinbrüche an den Aktienmärkten gesorgt hatte, stiegen am Montag etwa beim angeschlagenen Schweizer Geldhaus Credit Suisse die Preise für Kreditausfallversicherungen auf Rekordhöhe, der Kurs fiel laut Reuters zeitweise um mehr als 15 Prozent. Bereits am Sonntag hatte die US-Finanzaufsicht auch die in New York ansässige Signature Bank geschlossen. Diese wurde unter Verwaltung des US-Einlagensicherungsfonds FDIC gestellt.

US-Präsident Joseph Biden erklärte am Montag bei einer Ansprache in der Hauptstadt Washington, die Bevölkerung könne dem Bankensystem der Vereinigten Staaten vertrauen. Privatkunden und Unternehmen hätten Zugriff auf ihre Anlagen, sagte Biden, der zugleich ankündigte, Anstrengungen zur »Aufsicht und Regulierung größerer Banken« fortsetzen zu wollen.

In Großbritannien übernahm am Montag die Großbank HSBC die britische SVB-Tochter für ein symbolisches Pfund Sterling. Kunden der SVB UK sollten sich über »Stärke, Schutz und Sicherheit« der HSBC vergewissern, teilte der britische Finanzminister Jeremy Hunt mit. Die Übernahme durch die »größte Bank Europas« schütze Kundeneinlagen ohne Unterstützung der Steuerzahler, so Hunt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verfügte am Montag die sofortige Schließung der deutschen SVB-Zweigstelle in Frankfurt am Main. »Aufgrund der bestehenden Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern« habe die Behörde ein Zahlungs- und Veräußerungsverbot gegen die Silicon Valley Bank Germany Branch erlassen, teilte die Bafin am Montag mit. Aus dem Schritt ergäben sich aber »keine Konsequenzen für die Einlagensicherung« in der BRD, die Situation stelle »keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar«. Der Kurs der ebenfalls in Frankfurt ansässigen Commerzbank stürzte laut Reuters um rund 16 Prozent ab.