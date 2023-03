Hamster im Leichenwagen

Razor Film/Hype Film Fiebertraum: Szene aus Kirill Serebrennikows Film »Petrov’s Flu« (2021)

Bei Spielfilmen und Romanen aus den USA neigt man in Deutschland (und wohl auch in anderen Ländern des sogenannten Westens) dazu, sie nicht bloß als Zeugnis US-amerikanischer Befindlichkeiten und Produkt der US-amerikanischen Kultur wahrzunehmen, sondern ihnen eine übernationale Gültigkeit zuzuschreiben, sie als Ausdruck ebenso der eigenen, beispielsweise deutschen Zustände zu verstehen: Die USA führen den sogenannten Westen nicht nur politisch an, sondern stellen auch seine Leitkultur dar.

Vielleicht war das spiegelbildlich in Osteuropa ähnlich, wenn es um sowjetische Filme und Romane ging. Sicher ist, dass sich das gründlich geändert hat: Heute bezieht, was aus Russland kommt, seinen Reiz zuvörderst aus dem Umstand, dass es um das Russische als das ziemlich andere geht. Die russische Kultur ist keine Leitkultur mehr und ein russischer Roman Ausdruck Russlands und allein russischer Gegebenheiten und wird als Dokument dieses irgendwie fremden Landes und seiner irgendwie fremdartigen Menschen gelesen.

Genau darin liegt der Reiz, der erste, der Oberflächenreiz von Alexei Salnikows Roman, dessen Hauptpersonen kaum zufällig den russischen Allerweltsnachnamen tragen: Vater, Mutter und Sohn Petrow sind russische Allerweltsmenschen, er Automechaniker, sie Bibliothekarin, der Junior ein Schüler ohne besondere Interessen. Wer mag, kann schnell autobiographische Bezüge konstruieren: Schauplatz ist Jekaterinburg, wo der aus dem estnischen Tartu gebürtige Autor lebt, der einst wie seine Romanfigur Kfz-Mechaniker war; dass er aber, gleich Petrow, nebenbei an einem ziemlich brutalen Science-Fiction-Comic arbeitet, wäre der vermeintlichen Parallelen schon zu viel: Er hat statt dessen einen Roman mit einer Menge ziemlich brutaler Szenen aus dem Alltag geschrieben.

Von der buchstäblich ersten Seite an kommen »Wahnsinnige« und »Verrückte« in den Blick. Vom Start weg ist der Roman groß in Fahrt; schon schwallt im Stadtbus ein gut gekleideter alter Herr obszön auf ein achtjähriges Mädchen ein – und kriegt von einem Bürschchen eine reingeknallt, »das künstliche Gebiss des Alten schlitterte Petrow vor die Füße wie ein Puck«. Ob tätlich wie hier oder verbal, Gewalt durchzieht das Leben: Regelmäßig überkommt die Petrowa wie ein Fieberschub die Mordlust – diesmal will sie den gewalttätigen Ehemann einer Kollegin abstechen, doch ein Zufall kommt ihr zuvor. Der friedfertige Petrow hingegen vermag sich nicht zu drücken, als ihn ein schriftstellernder Freund bedrängt, ihm, dem von der Welt unverstandenen Genie, bei seinem so selbstverliebt wie selbstmörderisch inszenierten Finale zu assistieren.

Petrow hat keine Ambitionen, selbst die Scheidung von seiner Frau lässt er halt geschehen – sie ist auch nicht ernst gemeint, beide leben fortan gemeinsam in zwei Wohnungen, das Kind mal da, mal dort. So lässt er sich menschenfreundlich durchs Leben treiben und gleichermaßen gern und ungern von einem Kumpel einfangen, der im Leichenwagen unterwegs ist: Auftakt zu einer wüsten Tour, die (hier darf man an Wenedikt Jerofejews Roman »Die Reise nach Petuschki« und an Dostojewskis Schilderungen ausufernder Feste mit ihrem wilden Geschwätz denken) bei einem Philosophiedozenten in einem heftigen Besäufnis gipfelt.

Trinken, Gewalt und zügellose Reden: Das sind die an der Oberfläche sicht- und hörbaren Symptome eines kränkelnden, verkrüppelten Landes, dessen Menschen unter überstarkem Druck stehen und, weil die Realität unabänderlich scheint, ihr entfliehen, indem sie sie im Suff ignorieren, im Rausch sich was zusammenphantasieren (denn was echt, was Traum, ist im Roman nicht immer auseinanderzuhalten) – oder sie sind bereits gaga geworden wie jene Alte gleich zu Anfang, die Petrow »ihren Platz mit der Begründung überließ, Petrow sei ein Invalide und habe Holzbeine und Holzarme und Krebs«.

Bleiben die Kinder, die sich aufs traditionelle Jolkafest zum Jahresende freuen, bei dem der Nachwuchs sich verkleidet – und auf diese Weise symbolisch ebenfalls den Alltag, die Normalität verlässt. Selbst der fieberkranke Petrow und die grippig sich fühlende Petrowa können nicht anders, als gesund zu werden und mit Petrow junior zur großen Feier zu marschieren. In ihr spiegelt sich das heilige Russland aber so wenig, wie die Petrows die heile Familie spielen: Die Ruppigkeit, die das menschliche Miteinander prägt, zeigt sich in den Gedanken der Eltern als Offenherzigkeit (aber nicht Gefühllosigkeit, gar Roheit): Für die Mutter ist der Sohnemann ein »völlig geschlechtsloses Wesen, so etwas wie ein Hamster«, und der Vater sieht in ihm »eine Art lebende Puppe«.

In der groben Wirklichkeit ist es Putins Russland, das seine riesigen gesellschaftlichen, politischen, vielleicht wirtschaftlichen und unbezweifelbar ideologischen Schwierigkeiten und Verfehlungen nach außen ableitet. Im Innern, davon handelt der Roman, äußern sich die ungelösten Probleme in Irrsinn und Gewalt. Das ist nicht nur in Russland so. Um den oben genannten Westen abermals zu bemühen, es genügen die Stichworte »Trump« oder »Reichsbürger«, weitere liegen nahe. Und apropos Romane und Spielfilme: Salnikows Buch, das im russischen Original 2017 erschien, wurde 2021 von Kirill Serebrennikow verfilmt. Seit Januar 2023 ist »Petrov’s Flu« hierzulande in den Kinos zu sehen.