www.bridgemanart.com/Gallery Oldham John William Waterhouse: »Kirke reicht Odysseus den Trinkbecher« (1891, Öl auf Leinwand)

Als hätten sie hier überhaupt nichts zu suchen, entschuldigten sich am 8. Dezember 2022 auf der Eröffnungspressekonferenz für »Femme fatale. Blick – Macht – Gender« der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar, und der Kurator Markus Bertsch, dass hier zwei Männer auf dem Podium säßen.

Dafür nicht. Unentschuldbar aber ist, dass es diesen Männern einfach nicht gelingen will, den für »Anfang 2023« angekündigten Katalog zu liefern, bevor diese phantastische Ausstellung am 10. April zu Ende geht.

Statt dessen haben sie erst einmal in »Kooperation« mit dem Magazin Missy ein 48-Seiten-Heftchen mit dem Warnhinweis »Sensible Inhalte und explizite Darstellung von Sexualität, Nacktheit und Gewalt« und einem Beipackzettel geliefert, der die Perspektive (queer-)feministisch vorschreibt. Und nicht erlaubt, die 200 Exponate unbefangen zu betrachten.

Die Ausstellung sei eine »Provokation«, bekannten die beiden Herren. Nein, nicht die Ausstellung, aber dieses Heftchen ist eine Zumutung. Im Beipackzettel-Glossar zur korrekten Erkenntnis des Gezeigten finden sich Merkwürdigkeiten. Helfen sie, die Bilder und Skulpturen besser zu verstehen?

Dass »cis« nichts mit Noten zu tun hat, lehrt uns Missy – das Gegenteil von »trans«. Individuen – in Schubladen gesteckt. Und »LGBTQ« wird ergänzt durch »I« und »A« und *, will heißen: »I« wie »Inter« und »A« wie »Asexual«. Und das Sternchen? Das steht für »weitere Identitäten, die damit nicht oder nicht vollständig erfasst sind«, vorsorglich: »um niemanden auszuschließen«. Die Broschüre meint, es sei jetzt endlich an der Zeit, den Check zu machen: »Welcher weibliche Archetypus bist du?« Du kannst eine Lilith sein, eine Judith oder Salome. »Liebst du es zu tanzen, stylest dich gerne verführerisch (…) und hast eine superenge Verbindung an deine Mutter?« Also: Salome. Oder Medusa? »(…) und gibst einen feuchten Dreck darauf, wie andere deine ungewöhnlichen Styles (vor allem deine Haare!) beurteilen? Ziemlich klar: ­Medusa, that’s you.« Aber, was ist das denn: »kinderlieb und geduldig« und auch für »übersinnliche Geschichten und Fähigkeiten empfänglich?« Klar, eine Madonna. Also doch: Identifizierung mit den Bildern, mit dem männlichen Blick? Der Katalog könnte »interdisziplinäre Vertiefungen« liefern – aber er ist ja noch nicht erschienen.

Also vorerst in der Broschüre blättern, das Stichwort: »Antisemitismus«. Warum dazu Hermann Kaulbachs großes Gemälde »Lucrezia Borgia« von 1882 ausgewählt wurde – unverständlich. Ein Verweis auch auf »Judith und Holofernes« von Franz von Stuck: Vielleicht »die schöne Jüdin« als Klischee, Judith ist nackt und schwingt ein Schwert. Zum Kaulbach-Gemälde: Auf derselben Seite heißt der Maler nun Wilhelm von Kaulbach (der Bekanntere) – richtig ist Hermann. Immerhin, es lohnt, sich dieses Bild genau anzusehen. Die verschiedenen Reaktionen der (männlichen) Zuschauer auf die tanzende (mit zartem Schleier bedeckte) Lucrezia zu studieren. Das Grinsen der Pfaffen, das Getuschel – war Lucrezia Jüdin? Ihr wurde alles Böse nachgesagt. Die Konzentration auf den männlichen Blick, der die Frau als Objekt (der Begierde) sieht oder als die Verführerin, die Dämonin, die ihn Verschlingende, alles das, was nicht erst im frühen 19. Jahrhundert begann, ist in Hamburg zu besichtigen. Die Schau führt bis ins Heute – nun hat sich der Blick gewandelt, und Frauen beweisen das mit ihrer Kunst.

Eine andere Ausstellung, schon 1986, auch in der Kunsthalle, »Eva und die Zukunft«, noch von Werner Hofmann konzipiert, fällt mir ein – mit einem Katalog, der immer wieder hervorgeholt werden kann, unerschöpflich. Das Thema Frau war hier weiter gefasst, schloss die Französische Revolution mit ein.

Und heute? Blickverengung auf die Femme fatale – aber alle diese Verführerinnen, männermordenden Weiber, Schlangenbeschwörerinnen zusammen ergeben eine faszinierende Ausstellung, die durch verschiedene Audiotouren ergänzt werden kann mit der Kunsthallen-App. Das Highlight: das Chatbot-Modul. Da können Besucher mit einigen Figuren aus den Kunstwerken sprechen, Fragen stellen.

Alles beginnt um 1800 mit der ­Loreley. Dann, ausgerechnet 1848, schließen sich in England Künstler zur Gruppe der Präraffaeliten zusammen. In der Hamburger Ausstellung sind sie in einem Raum versammelt: Dante Gabriel Rossetti vor allem mit seinen zartgliedrigen weißhäutigen Weibern mit voluminösen rötlichen Haaren wie der »Helena von Troja« (1863) mit trotzig aufgeworfenen Lippen. Und seine »Lady Lilith« (1867), ihre Haut ist wie ihr Kleid: elfenbeinfarben. Dazu die Zauberin: »Kirke reicht Odysseus den Trinkbecher«(1891) von John William Waterhouse. Ihr mattblaues Gewand lässt alle Formen durchscheinen – der Held wird ihr verfallen. Missy verweist auf einen »Clean-Girl-Look auf Tik Tok«, nur auf Äußerlichkeiten wie das »zarte Lipgloss« – was erfahren die Leserinnen über den Mythos? Nichts. Auch Medea eine Femme fatale? Von der Künstlerin Evelyn de Morgan dargestellt wie eine Heilige, altmeisterlich. In der Hand ein Gläschen – Gift? Am Boden weiße Täubchen – Unschuld? Ausdruck des weiblichen Blicks? Es ist undatiert, kein Bild der heutigen Zeit.

Von 2018 dagegen stammt die Videoinstallation »Six Acts« von Sonia ­Boyce. Sie dokumentiert in sechs Videos eine Aktion, die in der Manchester Art Gallery stattfand. Dort wurde das Bild »Hylas und die Nymphen« (1896) von John William Waterhouse von der Museumswand gewaltsam entfernt. Ein Gemälde, das aufreizend-züchtig, gut übers Ehebett gepasst hätte, auch in der Größe. Die Videos zeigen die Kunstaktionen und Proteste.

Zurück ins 19. Jahrhundert, zum Symbolismus. Ein besonders spektakuläres Werk »Ödipus und die Sphinx« von Gustave Moreau (1864) hat die Kunsthalle aus New York vom Metropolitan Museum ausleihen können, obwohl es nicht reisen darf. Dafür bekommt das US-Museum 2025 Caspar David Friedrichs »Wanderer über dem Nebelmeer«. Die geflügelte Sphinx, oben weiblich mit Brüsten, unten ein Löwe, ist auf Ödipus gesprungen und starrt ihm in die Augen. Am Boden die Reste der Getöteten. Die Frau als animalisches Wesen, als Raubtier. Wie auch Salome, die den Kopf des Johannes, auf dem Tablett serviert, genüsslich befingert, Lovis Corinth malt es drastisch um 1900.

Die Madonna von Edvard Munch hat mit der Sicht von Missy absolut nichts zu tun. Und sein »Vampir im Wald« (1916–1918) könnte auch eine stürmische Umarmung sein. Oskar Kokoschkas obsessives Verhältnis zu Alma Mahler dokumentieren Fotos, die eine Fetischpuppe zeigen, die er anfertigen ließ nach ihrem Bild. Leider nicht das Original. Er hat es selbst zerstört, weil es ihn nicht befriedigte.

In die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg führt »Die neue Frau« – ein Gegenbild zur Femme fatale. Äußerlichkeiten wie Hosen, Hüte, Bubikopf und Zigaretten deuten darauf hin. Jeanne Mammen zeigt so das neue Selbstbewusstsein.

Die Wandtexte der Ausstellung machen den Unsinn von Missy nicht mit. Wir nähern uns den 1960er Jahren. Nun heißt es: »Die Femme fatale wird abgeschafft.« Die Frauen selbst malen ihr Bild, oft auf ironische Weise. Valie Export führt in ihrem Tapp- und Tastkino von 1968 (hier als Video), das sie vor ihre nackten Brüste spannte, die Zuschauer(-innen weniger) vor, die für 30 Sekunden anfassen durften, was sie nicht sehen konnten. Birgit Jürgenssens Polaroid von 1979 »Ohne Titel (Olga)« lässt uns auf eine Katze schauen, die eine Maske trägt mit den erstarrten Gesichtszügen einer Frau. Wer sieht hier wen an? In Maria Lassnigs »Woman Power« (1979) steigt eine Riesenfrau über die Stadt. Das große Bild von Sylvia Sleigh »Lilith« (1967) braucht keinen Adam. Sie, als seine erste Frau, heißt es, entfloh ihm für immer. Sie verkörpert das männliche und weibliche Element in sich selbst, jenseits binärer Grenzen. Und steht als geflügeltes Wesen in ihrem Paradies aus übergroßen Blumen. Ein wenig naiv. Wer will, kann sie im Chatbot befragen.

Genauso wie die »Helena von Troja«, die eindeutig weiblich ist und trotzig-unschuldig aus dem Bild sieht. Beispiel für ein Chatbot-Gespräch mit Helena – im Pressematerial: »Hallo! Ja, ich bin es wirklich … Vielleicht interessiert dich eines der folgenden Themen.« Frage: »Wie geht’s?« Helena: »Mir geht es super, und ja, es brennt!« Frage: »Was brennt?« Helena: »Frag mich etwas …« Ach, etwas: anderes? Ratlosigkeit gewollt? Weiß Helena: »Wie wird ein Krieg beendet?«