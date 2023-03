Neue Fan-Kommission verabschiedet Leitfaden »Club-Fan-Dialog«

Bernd Thissen/dpa Meinungsaustausch auf Fanisch (25.9.2021)

Frankfurt am Main. Die Ende Oktober vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingerichtete Kommission Fans und Fankulturen hat auf ihrer ersten Sitzung einen Leitfaden zum sogenannten Club-Fan-Dialog in der 3. Liga verabschiedet. Wie der DFB am Montag mitteilte, handelt es sich dabei »um einen regelmäßigen, strukturierten Interessens- und Meinungsaustausch« zwischen Vertreterinnen und Vertretern von Fans und Clubs. Für die Bundesliga und 2. Liga wurden bereits zur Saison 2022/2023 erstmals verbindliche Voraussetzungen für den Club-Fan-Dialog in der DFL-Lizenzierungsordnung aufgenommen. Vorsitzender der neuen Kommission ist Martin Fröhlich, der von 2017 bis 2021 Präsident des aktuellen Regionalligisten Alemannia Aachen war. (dpa/jW)