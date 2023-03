»Papier blendet nicht«

jW/Michael Sommer Andruck am zweiten Druckstandort

Seit Sonntag abend wird die junge Welt wieder an zwei Standorten gedruckt. Der neue Druckstandort liegt im Industriegebiet bei Frankfurt am Main, 62 Mitarbeitende stellen hier täglich 330.000 Exemplare verschiedenster Tages- oder Wochenzeitungen her. Es werden Zeitungen in sieben Sprachen gedruckt, mit fünf verschiedenen Alphabeten, unter anderem chinesisch, kyrillisch, arabisch, türkisch und koreanisch. »Es gibt uns Hoffnung, dass die junge Welt entgegen dem Negativtrend der Branche ihre Printauflage erhöhen kann«, sagt Abduarrahim Kurtis, der stellvertretende Geschäftsführer der Druckniederlassung, am Sonntag, kurz bevor die Montagsausgabe der jungen Welt zum ersten Mal in dieser Druckerei aus der Maschine kommt. »Wir leben von Printzeitungen, der Trend zu Onlinezeitungen gefällt uns nicht. Anders als Handybildschirme blendet Papier nicht.«

Die Druckplatten können erst fertiggestellt werden, wenn alle Seiten aus der Berliner Redaktion abgesegnet und nach Frankfurt gesendet worden sind. Eine große Maschine spuckt die fertigen Druckplatten regelrecht aus. Um kurz nach halb sechs abends fehlen noch die Seiten eins, zwei, sieben und acht. Alle warten gespannt auf Nachrichten aus Berlin. Im Druckraum ist der Boden rutschig und ölig. Es ist sehr laut, die Beschäftigten tragen Kopfhörer oder Ohropax. Plötzlich geht alles sehr schnell, und schon sind Tausende Exemplare der jungen Welt gedruckt und machen sich einzeln aufgehängt in einer Reihe in der Luft schwebend auf den Weg in den nächsten Raum, wo sie verpackt werden.

Ab diesem Montag ist die Tageszeitung junge Welt wieder in allen Bundesländern sowie in Österreich und in der Schweiz tagesaktuell im Einzelhandel erhältlich. Das heißt, auch alle Einzelhandelsgeschäfte, die südlich der Linie München, Nürnberg, Stuttgart, Duisburg und Saarbrücken liegen, sowie Zeitungsverkaufsstellen in Österreich und der Schweiz können in ihrem Pressesortiment dann wieder die gedruckte junge Welt am Erscheinungstag anbieten. Die jW-Ausgabe, die am zweiten Druckstandort hergestellt werden wird, ist im Format um etwa 13 Prozent kleiner als die reguläre Ausgabe der jungen Welt. Auch wird die 16seitige Ausgabe nicht in zwei Büchern gedruckt, sondern in einem. Und Beilagen (etwa die Wochenendbeilage oder Themenbeilagen) findet man nicht als drittes Buch am Ende der Tagesausgabe, vielmehr werden sie zwischen den Seiten acht und neun eingefügt.

Die Mitarbeitenden arbeiten von 17:30 bis zwei Uhr nachts, um die verschiedenen Zeitungen tagesaktuell fertigzustellen. In der hauseigenen Kantine gibt es heute Lahmacun, türkische Pizza, Suppe, Salat und Ayran. Der Produktionsleiter Kadir Dagarcikoglu träufelt etwas Zitrone auf sein Lahmacun und sagt mit gespielter Strenge: »Es ist doch alles gut gelaufen am ersten Tag – abgesehen von eurer Verspätung von 20 Minuten«, sein Schnurrbart zittert vor Freude. »Nein jetzt im Ernst, es ist wirklich super und ohne Pannen verlaufen, wir freuen uns sehr, nun täglich das Vergnügen zu haben, junge Welt zu drucken.«