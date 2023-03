Brandenburgs Vize-Linkechef König verlässt Partei

Monika Skolimowska/dpa Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht auf der Friedensdemonstration am vergangenen Sonnabend in Berlin

Potsdam. Nach der von der Linke-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer organisierten Demonstration für Frieden verlässt ein führendes Mitglied des Landesverbandes Brandenburg von Die Linke die Partei. Der stellvertretende Landesvorsitzende Justin König habe zu seinem 25. Geburtstag am kommenden Donnerstag seinen Parteiaustritt erklärt, bestätigte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg am Freitag auf Anfrage. König war seit April 2022 Vizelandesvorsitzender.

Anlass für seinen Parteiaustritt sei die von Wagenknecht und Schwarzer organisierte Demonstration, sagte König der dpa. Russland habe die Ukraine unter Bruch des Völkerrechts überfallen und schrecke vor den brutalsten Kriegsverbrechen nicht zurück. »Eine Kraft, die in Teilen den Faschisten und Kriegsverbrecher Wladimir Putin indirekt unterstützt, kann ich als Funktionsträger nicht weiter unterstützen«, schrieb König an seine Partei. »Und es ist richtig, dass dem ukrainischen Volk die Werkzeuge in die Hand gegeben werden, um sich selbst vor noch schlimmeren Verbrechen verteidigen zu können.« (dpa/jW)