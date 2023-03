Hanna Klein Halleneuropameisterin über 3.000 Meter

Oliver Weiken/dpa

Istanbul. Hanna Klein hat sich mit ihrem Sieg gegen Konstanze Klosterhalfen zur Hallen-Europameisterin über 3.000 Meter gekürt. Die 29jährige von der LAV Stadtwerke Tübingen gewann am Freitag bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Istanbul in der persönlichen Bestzeit von 8:35,87 Minuten. Die 26jährige Leverkusenerin Klosterhalfen musste sich als Favoritin knapp geschlagen mit Silber begnügen. Bronze gewann Melissa Courtney-Bryant aus Großbritannien. Kleins Erfolg war der erste deutsche Titel auf dieser Strecke seit dem der DDR-Läuferin Ines Bibernell-Obst im Jahr 1986. (dpa/jW)