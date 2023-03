London. Das im Rugby »Le Crunch« genannte historische Duell zwischen Frankreich und England ist am Sonnabend klar zugunsten der Franzosen ausgegangen. »Les Bleus« bezwangen die »Red Rose« am vierten Spieltag des Six-Nations-Cups mit 53 zu 10 Punkten im Twickenham-Stadion. Es war der höchste Sieg der Franzosen in London überhaupt, für die Engländer dagegen war es die höchste Heimniederlage ihrer Geschichte. Nach dem Spiel brach Frankreichs Trainer Fabien Galthié in Tränen aus: »Es war ein perfekter Tag.« (jW)