Are. US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat beim Slalom im schwedischen Are am Samstag ihren 87. Weltcupsieg gefeiert und ist damit zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Zuvor hatte sie sich die Bestmarke für die meisten Erfolge mit dem Schweden Ingemar Stenmark geteilt. (dpa/jW)