IMAGO/TopFoto Das dritte Tor für Frankreich: Just Fontaine trifft bei der WM 1958 gegen die BRD

Bereits am 1. März starb in Toulouse kurz vor seinem 90. Geburtstag Just Fontaine, eines der größten Fußballidole aller Zeiten. Fontaine ist in die Geschichte eingegangen als Mann der 13 Tore, alle erzielt bei der WM 1958. Bis heute unerreicht. Auf diesen ehrenhaften Rekord wurde Fontaine meist reduziert. Auf die immerselben, 65 Jahre währenden Fragen und Spekulationen antwortete er gern schelmisch: »Wir befinden uns im Jahre 4.000 nach Christi. Archäologen entdecken eine Mumie. Sie bewegt sich: Der Mensch darin lebt noch. Unglaublich! Nachdem sie ausgewickelt wurde, fragt sie: Ist endlich der WM-Rekord von Just Fontaine eingestellt worden? Wenn in 2000 Jahren immer noch Fußball gespielt wird, ist es gut möglich, dass diese Frage noch immer gestellt werden wird. Und es ist wahrscheinlich, dass die Antwort ›Nein, noch nicht!‹ lautet.« Bis zur WM in Katar war Fontaine mit vier Treffern in der K.-o.-Runde (allesamt im Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Deutschland erzielt) auch hier Rekordhalter. Kylian Mbappé und Lionel Messi übertrafen die Marke mit jeweils fünf Toren, wobei Messi deutlich entscheidender war: Er traf in jedem dieser Spiele.

Fontaine war einer dieser Kicker, die im Ausland mehr geliebt wurden als daheim. Irgendwie tragisch. Für die Bleues schoss der Ex-­Rémois (Stade Reims), der sich in seiner Jugend hauptsächlich dem Basketball gewidmet hatte, zweiundzwanzig Tore in 30 Länderspielen. Enorm effizient. Ein doppelter Schienbeinbruch beendete seine Karrirere bereits mit 28 Jahren. Anfang der 60er Jahre war so eine Verletzung der Worst Case, kaum zu behandeln. Und in den 50er Jahren gab es praktisch keine Franzosen, die im Ausland kickten und dort Ruhm ernten konnten, abgesehen von Raymond Kopa (Real Madrid), den Fontaine immer als »Bruder« bezeichnete. Zwar war er kurz davor, bei Botafogo in Rio de Janeiro zusammen mit dem gelbgrünen Magier Garrincha aufzulaufen, doch im letzten Moment scheiterte der Deal.

Fontaine wurde 1933 in Marrakesch geboren, damals »französisches Protektorat«, er besaß Zeit seines Lebens die doppelte Staatsbürgerschaft. Wäre er in einem späteren Jahrhundert geboren worden, hätte er eher nicht für Frankreich gespielt. Nach den rassistischen Übergriffen gegen Marroquíes während der WM 2022 in Paris (und anderswo) sollten sich die Asterixe sowieso nur noch dauerschämen. Fontaines französischer Vater arbeitete in einer Tabakfabrik, seine spanische Mutter bekam sieben Kinder. Der kleine »Justo« (wie ihn die Mutter nannte) verehrte die nordafrikanischen Fußballer Larbi Ben M’barek (einer der ersten schwarzen Superstars im Balltreten, die internationale Anerkennung fanden) und Mario Zatelli (in Algerien geboren). Zatelli war der erste, der das fußballerische Talent Fontaines erkannte. Als Trainer des OGC Nizza eiste er den 20jährigen 1953 von US Marocaine Casablanca los. Kurze Zeit später debütierte Fontaine bei den Bleues (Hattrick). Die WM 1954 durfte er dennoch im Fernsehen schauen (falls er einen hatte). Er ging lieber erstmal seinen 30monatigen Militärdienst ableisten.

Mit Nizza gewinnt Fontaine eine Meisterschaft und einen Pokal und wechselt schließlich zu Stade Reims. Drei weitere Meisterschaften und ein Pokalsieg folgen. Das Finale im Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid ist Legende. Das Adrenalin des Fußballs ist überlebenswichtig, nach seiner aktiven Karriere wurde Fontaine Trainer. 1967 war er zwei Spiele lang Nationalcoach der Asterixe. »Der Abschied war leicht. Sie haben nicht bezahlt«, sagte er. Ende der 70er war er dann Nationaltrainer Marokkos. Von 1973 bis 1976 trainierte Fontaine den gerade gegründeten Verein Paris Saint-Germain und stieg als einziger Trainer mit dem Klub 1974 auf (denn er stieg nie wieder ab). Johan Cruyff gefiel das so sehr, dass er bei einigen Freundschaftsspielen für die PSG vereinslos und gratis partizipierte. Entlassen wurde Fontaine dennoch. Er sei zu sehr mit den Spielern verbandelt gewesen. »Wir haben Karten gezockt. Das stieß auf.«