Graz ist nicht Berlin

Martin JuenSEPA.Media Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr (Mitte) präsentiert das Koalitionsabkommen mit SPÖ und Grünen (13.11.2021)

Ich war selbst nie in der KPÖ. Um die Jahrtausendwende las ich in der niederösterreichischen Provinz aber ihre Wochenzeitung Volksstimme, bis diese nach dem Novum-Urteil im Herbst 2003 eingestellt werden musste. Ich war vermutlich der einzige Leser in meiner Gegend. An den 26. Januar 2003 kann ich mich gut erinnern. Recht still, fassungslos, aber glücklich saß ich vor dem Fernseher, als die erste Hochrechnung der Grazer Gemeinderatswahlen im ORF lief: KPÖ 20,75 Prozent – ein Plus von 13 Prozentpunkten. Ein großartiger Tag – aber ein Wahlergebnis, das an die Person von Ernest Kaltenegger, den damaligen Spitzenkandidaten, gebunden war und wohl niemals wiederholbar sein würde. So dachte ich damals.

Das war ein Irrtum. Am 26. September 2021 erhielt die KPÖ sogar 28,84 Prozent der Stimmen und 15 der 48 Mandate im Grazer Gemeinderat. Sie ist die stärkste Partei der zweitgrößten Stadt Österreichs. Die Kaltenegger-Nachfolgerin Elke Kahr war Spitzenkandidatin und führt seither eine »rot-rot-grüne« Koalition als Bürgermeisterin an. Viele internationale Medien bis hin zur New York Times kamen nach Graz, um von dem Ereignis zu berichten. Niemand schaffte es bislang, die Gründe für diese Erfolgsgeschichte zu fassen. Nun hat sich der Autor Jonas Vogt in einem neuen Buch zur KPÖ in Graz und der Steiermark daran versucht.

Er verwendet den titelgebenden Begriff »Kernöl-Kommunismus« nach dem in der Region hergestellten Pflanzenöl aus den gerösteten Samen von Kürbissen. Allerdings schafft er es nicht herauszuarbeiten, wie sich die kommunistische Politik in der Steiermark qualitativ von jener in anderen Teilen Österreichs oder Mittel- und Westeuropas so unterscheidet, dass dafür die Einführung einer eigenen Begrifflichkeit geboten erschiene. Dafür bietet das Buch vor allem kurzweilige Anekdoten von den Treffen des Autors mit Elke Kahr, dem Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer und Ernest Kaltenegger. Dadurch werden den Lesern zwar die wichtigsten Akteure der Partei in Graz auf sympathische Weise nähergebracht, die Partei, ihre Arbeit und die Frage, was sie so erfolgreich gemacht hat, bleiben aber weiter im Unscharfen.

Die beiden historischen Kapitel 3 und 4 helfen in diesem Zusammenhang wenig in ihrem Versuch, die Geschichte der KPÖ vom Hainfelder Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie 1888 bis zum Ende der Sowjetunion kursorisch abzuhandeln. Was sie aber durchaus zeigen, ist, dass in der außerparlamentarischen Phase der KPÖ ab 1959 eine Verankerung in der Arbeiterklasse in der industrialisierten Obersteiermark und der Region um Graz blieb. In der Steiermark flog die KPÖ erst 1970 aus dem Landtag, und 2005 war das der einzige Landtag, in den sie wieder einziehen konnte.

Es gelingt dem Autor nicht, die Gründe dafür schlüssig darzulegen, da er sich zu sehr auf die bekanntesten Protagonisten konzentriert. Deren Arbeit, vor allem der Wiederaufbau der Partei in der Kaltenegger-Ära, war zweifellos grundlegend für die heutigen Erfolge. Zwei leicht übersehene Umstände aber dürften entscheidende Voraussetzungen für den Aufstieg gewesen sein. Ersten war die Partei nach 1945 durchgehend im Gemeinderat vertreten, da nur ein überschaubarer Stimmenanteil nötig ist, um einen Sitz zu erhalten. 1983 trat Kalten­egger erstmals als Spitzenkandidat an und konnte die Partei mit nur 174 Stimmen Überhang im Gemeinderat halten. Wäre die Partei damals aus der Stadtvertretung gefallen, wäre die zukünftige Arbeit ungleich schwieriger geworden – vielleicht sogar unmöglich. In Graz hätte die KPÖ womöglich das gleiche Schicksal wie im Rest Österreichs ereilt.

Zweitens führte Kaltenegger 1991 den Mieternotruf ein, nachdem er eine Telefonhotline, bei der sich Mieter mit ihren Problemen melden konnten, bei den Genossen der französischen KP in Lille kennengelernt hatte. Die Politik für Mieter stand von da an im Zentrum der Arbeit der Partei. Später erhielt sie das Amt des Wohnungsstadtrats, das sie mit Erfolg ausübte. Von diesen beiden zentralen Weichenstellungen für den späteren Erfolg ist im Buch von Vogt allenfalls am Rande zu lesen. Auch eine Auseinandersetzung mit dem oft schwierigen Verhältnis zur Bundes-KPÖ fehlt.

Statt dessen fokussiert Vogt im Verlauf des Buchs mehr und mehr auf die internationalen Positionen und hier den Ukraine-Krieg. Die Ablehnung der russischen Invasion bei gleichzeitiger Ablehnung der NATO ist für ihn ein Widerspruch. Der Tiefpunkt ist erreicht, als Vogt die aktive Verteidigung der Neutralität Österreichs durch die Grazer KPÖ als Beleg für die Richtigkeit der »Hufeisentheorie« hinstellt, wonach linke und rechte politische »Ränder« eine strukturelle Nähe zueinander hätten, da auch die rechte FPÖ für die Beibehaltung der Neutralität sei.

Auffällig ist, dass der Erfolg der Grazer KP in letzter Zeit von Akteuren des regierungslinken Flügels der deutschen Linkspartei, der offensichtlich auch um die Herstellung von Kontakten nach Graz bemüht ist, als Bezugspunkt herangezogen wird. Wenn es eine Lehre für die Regierungslinken gibt, dann ist es wohl jene: Eine linke »Regierungsbeteiligung« kann für die Partei und auch für deren Wähler erfolgreich sein. Allerdings, da liegt das Problem, nur dann, wenn die linke Partei vorangeht und Akzente setzt. Graz ist also nicht Berlin, und die Steiermark nicht Thüringen.