»Support Kurdistan! Hilfe für die Menschen in den kurdischen Erdbebengebieten«. Diskussion, Musik und Infostände. Über Kurdistan, den demokratischen Hoffnungsschimmer Rojava, über kurdische Selbstverwaltung, die revolutionäre Rolle der Frauen und die aktuelle politische Lage berichtet die Organisation Civaka Azad (Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit). Essen und Getränke an der Soli-Bar gegen Spenden. Dienstag, 14.3., 17 Uhr. Ort: Bunter Bahnhof, Cottbus. Veranstalter: Civaka Azad

»100. Mahnwache für Menschenrechte der Seebrücke Bonn«. Kundgebung. Gesprochen wird über Seenotrettung, die Zusammenarbeit der EU mit der sogenannten Libyschen Küstenwache, die Situation an den europäischen Außengrenzen und vieles mehr. Mittwoch, 15.3., 10 Uhr. Ort: Remigiusplatz, Bonn. Veranstalter: Seebrücke Bonn, Sea-Eye und Verein Ausbildung statt Abschiebung

»We Are Many!« Film mit Einführung des Regisseurs und Diskussion. Der Film dokumentiert die Entstehungsgeschichte, Hintergründe und Nachwirkungen der Antikriegsproteste, die am 15. Februar 2003 in der bis dahin größten koordinierten Manifestation der Menschheitsgeschichte gipfelten. Über 30 Millionen Menschen in 789 Städten, verteilt auf 72 Länder auf allen Kontinenten sagten mit vereinten Kräften »Nein!« zu den verlogenen Plänen der »Operation Iraqi Freedom«. Mittwoch, 15.3., 20 Uhr. Ort: Anna-Siemsen-Hörsaal der Universität Hamburg, Von-Melle-Park 8, Hamburg