Diesel im Fluss

Alan Freed/REUTERS Am 4. Februar kam es in East Palestine zu einem Unfall mit katastrophalen Folgen für die Umwelt

Erneut ist in den USA ein Güterzug entgleist. Am vergangenen Mittwoch sprangen 22 leere Waggons und die vier Lokomotiven in einem Nationalpark in West Virginia aus den Schienen. Der Zug der Gesellschaft CSX Transportation war von herabstürzenden Felsen getroffen worden. Eine Lok fing Feuer, eine kippte in einen Fluss. Diesel und Öl traten aus.

Nur einen Tag später entgleiste in Alabama der nächste Güterzug. »Es tritt kein gefährliches Material aus. Es besteht keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit«, beschwichtigte ein Sprecher der Zuggesellschaft Norfolk Southern Railway laut Nachrichtenagentur AP auf einer Pressekonferenz. Was für ein Zufall: Während der Sprecher die Bevölkerung in Alabama beruhigte, musste der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Alan Shaw, dem US-Kongress wegen eines Unfalls in East Palestine Rede und Antwort stehen. Dort war am 4. Februar ein Zug entgleist, der Chlor geladen hatte. Tagelang hing eine giftige Wolke über dem Landstrich. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

»Der Schienenverkehr bleibt in diesem Land die sicherste Möglichkeit, jegliche Art von Material zu transportieren«, behauptete der Norfolk-Sprecher am Donnerstag unverdrossen. Eine steile These, angesichts der schier unglaublichen Serie an Zugentgleisungen in den USA. Laut Daten der Bundesbehörde Federal Rail­road Administration (FRA) kommt es in den USA jedes Jahr zu mehr als 1.000 Zugentgleisungen. Die meisten passieren beim Rangieren im Güterbahnhof und richten keine größeren Schäden an. Allerdings sind laut USA Today in den vergangenen zehn Jahren bei mehr als 5.000 Zwischenfällen gefährliche Stoffe entwichen.

Hier eine kleine Auswahl weiterer Unglücke in den USA seit Anfang des Jahres: Am 16. Februar entgleisten rund 30 Waggons der Norfolk Southern am Stadtrand von Detroit. Alle waren leer. Der einzige Waggon im Zug, der giftiges Material transportierte, blieb zum Glück auf den Gleisen stehen. Fünf Tage später geschah dasselbe in Nebraska mit mehr als zwei Dutzend Wagen der Union Pacific Railroad. Sie hatten nur Kohle geladen.

Am 28. Februar sprangen in Florida in der Nähe des internationalen Flughafens Sarasota–Bradenton sechs Waggons eines Güterzugs der Seminole Gulf Railway aus der Spur. In einem der Waggons befanden sich etwa 9.500 Kubikmeter Propangas. Ungefähr die Menge, die ein sparsamer Zweipersonenhaushalt im Jahr verbraucht. Offenbar schlug er nicht leck. Die Behörde für öffentliche Sicherheit überwachte trotzdem sicherheitshalber die Luftqualität in der Gegend.

Glücklicherweise sind laut USA ­Today vom 9. Februar nur selten Transporte mit gefährlichen Gütern betroffen. Die Tageszeitung hat allerdings festgestellt, dass die Eisenbahnunternehmen bei Gefahrgut immer häufiger die Vorschriften missachten. In den vergangenen fünf Jahren wurden bei Bundesinspektionen von Verladern und Betreibern 36 Prozent mehr Verstöße im Zusammenhang mit Gefahrstoffen festgestellt als in den fünf Jahren zuvor. Aufgrund mangelhafter Wartung und äußerst geringem Personaleinsatz erwarten Branchenexperten in Zukunft noch mehr Zugunglücke, so USA Today. Die Fachleute fordern deshalb bessere Sicherheitsvorschriften. Doch dagegen wehren sich die Eisenbahnbetreiber aus Kostengründen vehement und dank unermüdlicher Lobbyarbeit bis jetzt erfolgreich.

Der US-Kongress hat nun parteiübergreifend ein Gesetz für mehr Sicherheit im Schienenverkehr ausgearbeitet. »US-Amerikaner sind jetzt zu Recht besorgt über die Sicherheit von Eisenbahnen, die gefährliche Materialien transportieren, wenn Züge durch ihre Gemeinden fahren«, zitierte USA Today am 10. März zwei Unterstützende des Gesetzentwurfs. »Keine amerikanische Familie sollte gezwungen werden, (…) aus ihren Häusern zu fliehen, weil gefährliche Materialien in ihrer Gemeinde verschüttet wurden oder Feuer gefangen haben.«