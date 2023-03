Rosneft vs. BRD

Thomas Koehler/photothek/imago Mangels ausreichender Erdölzufuhr kann die PCK-Raffinerie ihre Kapazität aktuell nur zu etwa 60 Prozent nutzen

Eine Überraschung ist unwahrscheinlich, aber nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Dienstag das Urteil im Rechtsstreit zwischen dem Mineralölkonzern Rosneft und der Bundesregierung verkünden. Das russische Unternehmen klagt gegen die Treuhandverwaltung, die am 16. September vorigen Jahres für seine Tochterfirmen Rosneft Deutschland und Refining & Marketing angeordnet wurde. Diese Maßnahme gilt zunächst für sechs Monate und endet am Mittwoch, könnte aber verlängert werden, falls das Gericht am Dienstag die Klage des Mutterkonzerns abweist.

Rosneft Deutschland hält unter anderem mit 54 Prozent eine Mehrheit an der PCK-Raffinerie Schwedt im Bundesland Brandenburg. Während der Laufzeit der Treuhandverwaltung bleibt die Firma zwar Haupteigentümerin des Industriekomplexes, darf dort aber keine Entscheidungen über den Betrieb der Anlage treffen. Auch der Transfer von Gewinnen und anderen Finanzmitteln aus der Raffinerie an den Mutterkonzern in Moskau ist untersagt.

Rosneft hatte im Oktober Klage erhoben, weil das Unternehmen die Anordnung der Treuhandverwaltung für unrechtmäßig hält. Am Dienstag und Mittwoch der vergangenen Wochen fand in Leipzig eine mündliche Beweisaufnahme statt, bei der das Bundeswirtschaftsministerium und die Geschäftsleitung von Rosneft Deutschland ihre Standpunkte vortrugen. Der Vertreter des Ministeriums erklärte, man habe im August 2022 »vertrauliche Hinweise« erhalten, dass der russische Mutterkonzern beabsichtige, »massiv Kapital« aus Schwedt abzuziehen. Zugleich habe es »klare Hinweise« gegeben, dass mit einer zeitnahen Beendigung der Erdöllieferungen aus Russland gerechnet werden müsse. Außerdem sei der Betrieb der PCK-Raffinerie auch dadurch gefährdet gewesen, dass sich bisherige Geschäftspartner, sowohl Zulieferer als auch Kunden, ganz oder teilweise zurückgezogen hätten.

Der Repräsentant von Rosneft Deutschland betonte dagegen, dass das Unternehmen im Sommer 2022 über außergewöhnlich viel Kapital verfügt habe, so dass theoretisch sogar größere Transfers, die aber nicht beabsichtigt gewesen seien, ohne Beeinträchtigungen möglich gewesen wäre. Auch eine Unterbrechung der ­Ölzufuhr durch die Druschba-Pipeline habe nicht zur Diskussion gestanden. Er räumte zwar ein, dass es aufgrund der Sanktionen gegen Russland zeitweise zu Störungen der normalen Geschäftsbeziehungen gekommen sei, doch seien diese im September, als die Treuhandverwaltung angeordnet wurde, im wesentlichen überwunden gewesen.

Schon seit Mai 2022 stand die Entscheidung der Bundesregierung fest, den Bezug von russischem Erdöl zum 1. Januar 2023 vollständig zu beenden. Eine Notwendigkeit dazu bestand nicht: Die Beschlüsse der EU sahen zwar mit Wirkung ab dem 5. Dezember das Verbot der Einfuhr von russischem Erdöl per Schiff vor, aber Sanktionen der Union gegen Öl aus der Pipeline gibt es auch heute noch nicht. Der angebliche Grund und Zweck der Treuhandverwaltung, »die Versorgungssicherheit in Deutschland abzusichern«, wurde offensichtlich nicht erreicht: Mangels ausreichender Erdölzufuhr kann die PCK-Raffinerie ihre Kapazität nur zu etwa 60 Prozent nutzen. Die schon im Dezember abgegebenen Versprechen des Bundeswirtschaftsministeriums, es werde relevante Liefermengen über den polnischen Hafen Gdansk und aus Kasachstan geben, sind immer noch unerfüllt.