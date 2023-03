RWE vor dem Kadi

Wolfgang Rattay/REUTERS Fossile Energie, kapitalistischer Profit: Das RWE-Kohlekraftwerk Weisweiler (Januar 2023)

Gerechtigkeit ist Handarbeit – insbesondere dann, wenn sich die Verantwortlichen bei den Staatsanwaltschaften in Köln, Aachen und Mönchengladbach lieber um die kleinen Fische kümmern, statt wegen »tausendfacher Tötungsdelikte« aufgrund von Schadstoffemissionen zu ermitteln. Gemeint ist eine von rund 20 Rechtsanwälten erstattete Anzeige gegen den Energiemulti RWE. Und so nahm die Initiative »RWE-Tribunal« die Sache einmal mehr selbst in die Hand: Rund 70 Teilnehmende waren am Wochenende der Einladung zur vierten Ausgabe des »RWE-Tribunals« ins Bürgerzentrum Alte Feuerwache im Kölner Agnesviertel gefolgt und wohnten Beweiserhebungen und Zeugenaussagen vor einer neunköpfigen Jury bei.

Hintergrund der bis heute nicht bearbeiteten Anzeige gegen die in Köln ansässige RWE Power AG, Betreibergesellschaft der im Rheinischen Revier betriebenen Braunkohlekraftwerke, ist nicht allein der von Schadstoffemissionen mitverursachte dramatische Klimawandel, sondern auch jene rund 2.000 Menschen, die jährlich vorzeitig an den Folgen der Emissionen sterben. Im vergangenen Dezember hatte die Atmosphärenforscherin Rosa Gierens bei einer Kundgebung vor dem Gebäude der Kölner Staatsanwaltschaft von fünf Toten täglich gesprochen. RWE sei der »tödlichste Kohlekonzern Europas« und verantworte 30.000 Asthmasymptomtage bei Kindern, 690 chronische Bronchitiserkrankungen bei Erwachsenen sowie 1.320 Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegs- oder Herzkreislauferkrankungen pro Jahr, so Gierens. Und da sind die Opfer von Extremwetterlagen wie im Sommer 2021 im Ahrtal, wo bei Starkregenfällen mindestens 144 Menschen getötet, Hunderte verletzt sowie Schäden in Milliardenhöhe verursacht wurden, noch nicht mitgezählt.

Für den bei der Anzeigenerstattung federführenden Kölner Rechtsanwalt Heinrich Comes kommt es angesichts dieser Datenlage einer »Perversion des Rechts« gleich, dass die Behörden zwar auf »Zuruf von RWE« und im Interesse des Konzerns und seiner Profite die Strafverfolgung von Klimaaktivisten mit »aller Härte und Konsequenz« betrieben. Angesichts der vom Unternehmen zu verantworteten Toten und in ihrer körperlichen Unversehrtheit verletzten Menschen bleibe die Justiz jedoch untätig. Dabei seien »die Schäden an den globalen Lebensbedingungen seit vielen Jahren bekannt«, so Comes weiter. Vor dem Hintergrund von Dürrekatastrophen und Überschwemmungen weltweit aufgrund von Extremwetterlagen sprach der Rechtsanwalt von »umfassendsten Verbrechen am globalen Ökosystem«.

Ein ganz konkretes Opfer der Kumpanei von RWE und bundesdeutschem Staat war der bei der Räumung des von Aktivisten besetzten Hambacher Forstes getötete Steffen Meyn. Meyn war während des brutalen Polizeieinsatzes am 19. September 2018 von einer Brücke zwischen zwei Baumhäusern in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Zeitweise unter Tränen berichtete seine Mutter, Elisabeth Meyn, am Sonnabend als Zeugin dem Tribunal von »Demütigungen«, die sie und ihre Familie nach Steffen Meyns Tod durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Landesregierung erfahren haben. So habe Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) den Tod ihres Sohnes in der Presse »ständig benutzt, um Waldbewohner als Kriminelle und Verbrecher darzustellen«. Als sie gegenüber dem damaligen CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet die tagelange Beschallung und Beleuchtung der Waldbesetzer im Vorfeld der später gerichtlich für illegal erklärten Räumung als »klassische Foltermethode« gebrandmarkt habe, habe Laschet nur »süffisant« geantwortet: »Na ja, ist ja ein Unterschied, ob es im Wald gemacht wird oder in einem Raum.«

In weiteren Beweiserhebungen ging das Tribunal unter anderem auch den Angriffen von RWE und Polizei auf Journalisten bei der Räumung Lützeraths Mitte Januar ebenso auf den Grund, wie der anhaltenden Manipulation der öffentlichen Meinung durch den Kohlekonzern. Mit Gefälligkeitsgutachten rede RWE seine Verantwortung für den Klimawandel bis heute immer wieder klein. Ein Urteil der Tribunalsjury war bei jW-Redaktionsschluss noch nicht gefällt.