Geschlossen Paroli bieten

Xinhua/imago Modernisierung der Streitkräfte beschleunigen: Delegation der Volksbefreiungsarmee (Beijing, 10.3.2023)

Die politischen und ökonomischen Angriffe der westlichen Staaten gegen China, die seit Jahren anschwellen und in den vergangenen Monaten und Wochen noch spürbar gesteigert wurden: Sie haben die diesjährige Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in Beijing, die am Montag offiziell zu Ende geht, nicht nur überschattet; sie sind vielmehr ihr eigentliches Thema gewesen. Sie haben Personalentscheidungen, Strukturreformen und politische Weichenstellungen mitgeprägt. Und sie haben führende chinesische Politiker zu einer für asiatische Verhältnisse ungewohnten Offenheit bewegt. Den Ton gab Präsident Xi Jinping vor, als er am Rande der Jahrestagung unter expliziter Nennung der USA konstatierte: »Die westlichen Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas.« Das bringe noch »nie dagewesene, schwere Herausforderungen für die Entwicklung« der Volksrepublik mit sich.

Xi warnte darüber hinaus, man müsse ganz offensichtlich damit rechnen, dass »die Risiken und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen«, weiter »zunehmen und noch schwerer werden«. Und wie um ihn zu bestätigen, legten die westlichen Mächte mit ihren Attacken noch einen Zahn zu. Auf die abstruse Ballonaffäre folgte in der vergangenen Woche der Vorwurf, Beijing benutze die kostengünstigen Hafenkräne des chinesischen Herstellers ZPMC, um fremde Staaten auszuspionieren. Die Volksrepublik habe sich zudem in die Wahlen in Kanada eingemischt. Und ist nicht vielleicht doch etwas dran, dass das Covid-19-Virus einem chinesischen Labor entsprungen ist? So absurd die Vorwürfe sind – sie haben einen gemeinsamen Nenner: den klaren Willen, eine Politik harter Konfrontation gegen China zu treiben und sie, wie notdürftig auch immer, zu legitimieren.

In die Ära zunehmender Konfrontation – US-Präsident Joseph Biden hat im Herbst von einem »entscheidenden Jahrzehnt« gesprochen – geht Beijing mit einer Regierung, der eine relative Geschlossenheit nachgesagt wird. Wichtige Posten sind an Politiker vergeben worden, die Xi politisch recht nahe stehen. Das reduziert die Reibungsverluste. Vor allem auf den Feldern von Wirtschaft und Technologie sind einige Neustrukturierungen angestoßen worden: Da der Westen China immer stärker von Hightechprodukten abzuschneiden sucht – vergangene Woche schränkten die Niederlande den Export von Maschinen zur Chipherstellung noch weiter ein –, »müssen wir unsere technologische Führung und das Managementsystem weiter organisieren, um unsere Stärken besser zu koordinieren und Herausforderungen in technologischen Kernbereichen zu überwinden«, heißt es in einem aktuellen Dokument des Staatsrats in Beijing. Es gelte mit Blick auf die westliche Obstruktion, »beschleunigt technologische Selbständigkeit auf hohem Niveau zu erreichen«.

Das hat auch einen militärischen Hintergrund. Nicht nur die USA, auch ihre ostasiatischen Verbündeten rüsten massiv auf. Südkorea steigert seinen Militärhaushalt in den kommenden Jahren im Durchschnitt um 6,8 Prozent, Japan will sein Streitkräftebudget im nächsten Fünfjahreszeitraum um über 50 Prozent erhöhen. Taiwan erhält immer mehr neue US-Waffen. Die Vereinigten Staaten wiederum bauen ihre Militärbasen auf den Philippinen aus. Vergangene Woche prahlte General Kenneth Wilsbach, Kommandeur der US Pacific Air Forces, ganz unverhohlen, in einem möglichen Krieg um Taiwan werde der erste Schritt der US-Streitkräfte darin bestehen, chinesische Kriegsschiffe zu versenken. Xi rief während der Jahrestagung dazu auf, die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte zu beschleunigen und auch die wirtschaftlich-technologische Entwicklung künftig enger mit der militärischen zu verzahnen. Einer der Gründe: Militärs weltweit setzen zunehmend auf künstliche Intelligenz. Gelingt es Washington, Beijing die dazu nötigen Chips zu nehmen, dann könnte die Volksrepublik gegenüber den USA militärisch gefährlich in Rückstand geraten. China will seinen Militäretat dieses Jahr, um sich zu wappnen, um 7,2 Prozent erhöhen.

Wohin wird die Entwicklung, wenn der Westen seinen Kurs beibehält, führen? Auch dafür gab es während der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses ungewohnt offene Worte. Der neue, seit Jahresbeginn amtierende Außenminister Qin Gang wies darauf hin, die USA sähen »China als ihren Hauptrivalen und als die größte geopolitische Herausforderung« an. Immer wieder hätten Washingtoner Politiker in den vergangenen Monaten erklärt, man müsse, um eine ungebremste Eskalation des Konflikts zu verhindern, »Leitplanken« für die bilateralen Beziehungen aufstellen. Was geschehe aber? Washington eskaliere immer mehr, verlange jedoch zugleich, Beijing solle nicht »mit Worten oder Taten« reagieren: »Das ist einfach unmöglich«, konstatierte Qin. »Wenn die Vereinigten Staaten nicht auf die Bremse treten und weiterhin den falschen Weg einschlagen«, fuhr er fort, »können keine noch so großen Leitplanken eine Entgleisung verhindern, die zu einem Konflikt und einer Konfrontation führen wird«. Die Folgen, warnte Qin, wären »katastrophal«. Man tut gewiss gut daran, seine Warnung für keine hohle Phrase zu halten.