Versammlungsfreiheit verteidigen

Sebastian Gollnow/dpa

Gegen eine »grundlegende Einschränkung der Versammlungsfreiheit« haben am Sonnabend Hunderte Menschen in Wiesbaden demonstriert. Sie kritisieren das von der hessischen CDU-Grünen-Koalition geplante »Versammlungsfreiheitsgesetz«, über das der Landtag in den kommenden Wochen entscheiden soll. Demnach würden mit dem im November vorgestellten Entwurf die Hürden für Versammlungen erhöht. Von künftigen Repressionen könnten neben politischen Gruppen auch Fußballfans oder Streikende betroffen sein. (jW)