»Überdeutlicher Filz zwischen RWE und CDU«

Wolfgang Rattay/REUTERS Klimaschutzaktivisten werden von der Polizei in einem RWE-Fahrzeug weggefahren (Garzweiler, 17.1.2023)

RWE hat dem Polizeipräsidium Aachen wegen seiner Einsätze an den Tagebauen Garzweiler und Hambach knapp 150.000 Euro in Rechnung gestellt. Es geht um die Jahre 2019 bis 2022, in denen der Konzern sogenannte Verwaltungshilfe für die Beamten leistete. Wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit?

RWE verwüstet unsere Region und zerstört das Klima. Sein Geschäft kann der Konzern nur gegen Widerstand und dank der Hilfe der Regierung durchsetzen – und stellt dafür dann auch noch Rechnungen! Dabei ist die Kooperation von Konzern und Polizei nur die Spitze des Eisberges – viel schlimmer sind die Verstrickungen in die Politik, mit denen sich RWE Milliardensubventionen sichert. Ein Beispiel ist der Kohleausstieg 2030: Aufgrund der Markt- und Preisentwicklung wäre der ohnehin gekommen, zudem werden so gegenüber dem zuvor vereinbarten Kohleausstieg 2038 keine Emissionen eingespart. Diese Verflechtungen sind nicht versteckt, sie finden offen statt: Die RWE-Aufsichtsrätin Romina Plonsker war Klimachefverhandlerin der CDU in den letzten Koalitionsverhandlungen in NRW.

Was sagt es über die angebliche Unabhängigkeit der Polizei aus, wenn sie gezielt – etwa weil ihr die technischen Möglichkeiten fehlen und sie deswegen auf RWE-Fahrzeuge zurückgreift – mit einem Konzern kooperiert?

Die Polizei ist nicht unabhängig, sie untersteht dem Innenminister. Das ist in NRW Herbert Reul. Der CDU-Politiker betreibt nicht nur Hetze gegen nichtweiße Menschen, er war auch für den tödlichen Einsatz im Hambacher Wald mitverantwortlich, der nachweislich illegal war. Schon zu dieser Zeit wurde der Filz zwischen RWE und CDU überdeutlich, als der damalige Ministerpräsident Armin Laschet vor laufender Kamera sagte, er habe einen Vorwand für den Einsatz gebraucht. Danach hat Innenminister Reul die Verschärfung des Versammlungs- und des Polizeigesetzes in NRW vorgenommen. Auf Grundlage des letzteren können nun Menschen bis zu einer Woche lang in Gewahrsam genommen werden, was besonders gegen Klimaaktive eingesetzt wird.

Für Unmut sorgte auch, dass der Konzern den Einsatz seiner Transporter bei der Räumung des Dorfes Lützerath Anfang dieses Jahres in Rechnung stellen will, mit denen die Polizei unter anderem Aktivisten abtransportierte. Diese Summen sind bei den knapp 150.000 Euro noch nicht enthalten. Haben wir es hier mit einem Kampf David gegen Goliath zu tun?

David hat den Kampf gegen Goliath gewonnen. Die Auseinandersetzung der Klimabewegung mit der Landesregierung und RWE ist noch nicht entschieden. Der Konzern hat Lützerath zerstört, aber die Bewegung ist gestärkt aus dem Konflikt hervorgegangen. Noch liegt die Kohle im Boden, und dort muss sie auch bleiben.

Wie geht es generell weiter mit Ihrem Protest und »Alle Dörfer bleiben«?

Diesen Sommer steht die Leitentscheidung zur Braunkohle der Landesregierung an, in der viele wichtige Fragen zum Kohleabbau geregelt werden sollen. Die CDU-Grünen-Koalition hat dazu ein Scheinbeteiligungsverfahren gestartet, das wir boykottieren und öffentlich kritisieren. Ebenfalls im Sommer will RWE sieben Windräder abreißen lassen, um dort den Tagebau Garzweiler II zu erweitern. Gleiches gilt für die Landstraße L 12, die die geretteten Dörfer Holzweiler und Keyenberg verbindet – auch die wollen Regierung und Konzern zerstören. Wir werden das verhindern, mit allen Mitteln: juristisch, mit Öffentlichkeitsarbeit und, wenn es sein muss, auch wieder mit zivilem Ungehorsam.

Wir sind zudem nicht nur im Rheinland aktiv. In der Lausitz soll das Dorf Mühlrose abgerissen werden, obwohl der Kohlekonzern LEAG keine Genehmigung zur Abbaggerung der Kohle unter dem Ort hat. In Mühlrose gibt es Menschen, die bleiben wollen, und wir werden sie unterstützen. Dazu muss man wissen, dass die Tagebaue die größten Wasserverschwender Deutschlands sind. Angesichts der regelmäßigen Dürren, die voraussichtlich in den nächsten Jahren noch schlimmer werden, müssen wir auch über den Wasserverbrauch der Kohleindustrie reden.