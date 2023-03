»Redet mit den Arbeitern so, dass sie euch verstehen«

Everett Collection/imago Den Feind markieren: US-Justizminister Herbert Brownell erläutert 1954 in einer über Radio und Fernsehen übertragenen Ansprache Verfahren gegen Kommunisten

Sie werden am 11. März 95 Jahre alt. Politisch organisiert sind Sie seit 1942. Welche Phase in Ihrem politischen Leben würden Sie im Rückblick als besonders herausfordernd und interessant bezeichnen?

Es ist schwer, das gegeneinander abzuwägen. Eine sehr interessante und wichtige Zeit für mich war die an der Harvard-Universität in der zweiten Hälfte der 40er Jahre. Nicht wegen der akademischen Ausbildung. Dort bin ich in die Partei eingetreten. Ich war in einer Gruppe, die sehr aktiv war und Veranstaltungen – zum Beispiel mit Gerhart Eisler – organisiert hat, ohne dass wir offen als Kommunisten aufgetreten sind. Das war in dieser Umgebung schon gleich nach Kriegsende nicht mehr ratsam. Die Genossen dort waren richtige Experten, und ich war, was ich sofort merkte, politisch noch sehr naiv. Ich war Leser der Parteipresse und hatte das Manifest gelesen. Die anderen Genossen hatten bereits ein riesiges Wissen, kannten die marxistische Literatur und noch sehr viel mehr. Einer war im Krieg im Pazifik mittendrin und erzählte, wie er im Schützenloch mit Hegel oder Kant in der Tasche gesessen hatte. Die meisten aus der Gruppe, in der am Ende etwa 30 Genossen waren, haben sich in der McCarthy-Zeit oder 1956 von der Partei getrennt. Einige sind später Professoren geworden; viele sind Linke geblieben, aber eben außerhalb der Partei.

Ihre Kindheitsjahre fallen in die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit?

Ja, ein paar Bilder blieben haften. Schlangen vor Suppenküchen in New York. Gut gekleidete junge Männer, die an einer Straßenecke Äpfel verkaufen. In der Familie haben wir nie gehungert. Aber wir zogen immer wieder um. Wenn es bei meinem Vater, der Kunsthändler war, etwas besser lief, zogen wir in eine bessere Wohnung. Wenn es schlechter lief, wieder in eine schlechtere.

1942 sind Sie in die Young Communist League, die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der USA, eingetreten. Zumindest in New York war das damals keine kleine Organisation, oder?

Das waren schon ein paar tausend Mitglieder allein in New York. In dem Diskussionsklub an meiner Schule, der sich immer am Mittwoch traf, waren etwa 40 Prozent der Mitglieder Kommunisten. 30 Prozent waren Liberale – also Sozialdemokraten nach deutschen Begriffen –, dazu ein paar Trotzkisten. Der beste Redner, der mich sehr beeindruckt hat, war Kommunist, und er war es auch, der mich gefragt hat, ob ich eintreten möchte. Die Kommunisten waren damals ein Faktor in New York. Unser Held war der Abgeordnete Vito Marcantonio, der mehrmals für die American Labor Party ins Repräsentantenhaus gewählt wurde. Er war gewissermaßen der einzige Linke im Kongress. Ein großartiger Redner. Alle anderen Parteien haben sich gegen ihn verbündet, und er hat – mit unserer Unterstützung – trotzdem gewonnen. Dann haben sie ihm den Wahlkreis so zugeschnitten, dass auch Stadtteile mit eher konservativer deutscher Bevölkerung dazugehörten, wo es auch viele Nazisympathisanten gab. Da hat er dann verloren.

Wie war die Mitgliedschaft der YCL zusammengesetzt?

Ich wohnte nicht in einer Arbeitergegend. Die Mitglieder in meiner Gruppe kamen also überwiegend aus Mittelschichts- und Intellektuellenfamilien. In den Arbeitervierteln war die League auch stark. Vor allem in den jüdischen Vierteln, aber auch in den schwarzen.

Was waren damals die Schwerpunkte der Arbeit?

Das war die Zeit der Antihitlerkoalition. Die Hauptsache war: die Sowjetunion unterstützen, den Krieg gegen die Nazis gewinnen und dafür die Produktion steigern. Das führte zu Problemen. Denn das hieß auch: keine Streiks, kein offener Kampf mehr für die Interessen der Schwarzen, keine grundsätzliche Kritik mehr an der Regierung.

Erinnern Sie sich an verbandsinterne Debatten aus dieser Zeit?

Ja. Man merkte, dass die Linie, für die Browder (Earl Browder, bis 1945 Vorsitzender der CPUSA, 1946 ausgeschlossen, jW) stand – also: nach dem Krieg bauen die Amerikaner und die Sowjets die Welt zusammen und in Eintracht neu auf, und in den USA ist der Klassenkampf nicht mehr so wichtig –, vielen spätestens 1945 nicht mehr passte. Dieser Kurs führte dann ja auch dazu, dass die Partei und der Jugendverband aufgelöst beziehungsweise unter anderen Namen neu formiert wurden. Aus der League wurde die American Youth for Democracy. Die über Jahre mit größten Anstrengungen aufgebauten Betriebsgruppen der Partei wurden aufgelöst. Das war ein Schlag, von dem sie sich nie wieder erholt hat.

Der Antikommunismus kam dann mit dem Kriegsende sehr schnell und viel umfassender als in der Zwischenkriegszeit zurück. Wie haben Sie das in den ersten Nachkriegsjahren erlebt?

Es gab da in allen Bereichen einen organisierten Angriff auf die Kommunisten und die Linken insgesamt. Das war nicht nur McCarthy mit seinen Leuten, wie heute oft behauptet wird. In den Medien, im Kulturbereich, in den Gewerkschaften, in Washington sowieso wurde die Partei – und die Sowjetunion – attackiert. Das ging so weit, dass Gewerkschaften, die von Kommunisten geführt wurden, aus dem Dachverband rausgeschmissen wurden. Wegen dieser Browder-Sache war die Partei ohnehin bereits geschwächt. Und nun gab es eine Kampagne nach der anderen. Ständig kursierten Spionagevorwürfe. Die Angst wurde geschürt, dass die Sowjets »unsere Atombombe« klauen. 1948 wurden zwölf Mitglieder der Parteiführung inhaftiert und vor Gericht gestellt.

In jenem Jahr gab es dann einen großangelegten Versuch, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Das war die Kandidatur des ehemaligen Vizepräsidenten von Roosevelt, Henry Wallace, für die Progressive Party bei der Präsidentschaftswahl. Da hat auch unsere Partei noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Bis zur Erschöpfung. Auch viele Linke außerhalb der Partei und Liberale haben sich hinter Wallace gestellt. Ich sehe noch vor mir, wie ein alter Harvard-Professor von Tür zu Tür zog, um Unterschriften zu sammeln. Die Hoffnung war, dass Wallace auf mindestens fünf oder sechs Millionen Stimmen kommt und eine dritte Partei neben Republikanern und Demokraten auf der Karte erscheint. Es gab dann eine riesige Kampagne gegen Wallace, der als prokommunistisch oder kommunistisch beeinflusst dargestellt wurde. Viele Wähler, die zu Wallace neigten, haben schließlich nach der Logik des kleineren Übels Truman gewählt, um zu verhindern, dass der ganz rechte Republikaner Dewey Präsident wird. Das hat die ganze Sache kaputtgemacht. Am Ende erhielt Wallace nur etwas über eine Million Stimmen. Das war eigentlich das Ende der politischen Linken in den USA für über zehn Jahre.

Als Sie 1949 mit einem Abschluss aus Harvard zurückkamen, gingen Sie als Arbeiter in die Industrie. Wie kam es dazu?

Die Parteisekretärin in Boston sprach damals mit uns und fragte, wer bereit sei, als Arbeiter in die Betriebe zu gehen, weil die Partei dort immer weiter an Boden verlor. Drei von uns sagten ja. Ich ging zurück nach New York, und da gab es einen Vorbereitungskurs für Genossen, die von den Universitäten kamen und in die Betriebe wollten. Geleitet wurde er von einem erfahrenen ungarischen Kommunisten. Eine Sache habe ich nie vergessen. Er sagte uns: Ihr habt viel gelernt und kennt die Theorie. Aber so sollt ihr nicht mit den Arbeitern sprechen. Redet mit den Arbeitern so, dass sie euch verstehen. Redet in ihrer Sprache. Daran habe ich später in der DDR oft denken müssen. Und wenn ich heute die junge Welt lese, kommt mir das auch hin und wieder in den Sinn.

Wie lief es dann in den Betrieben?

Man gab mir eine Adresse in Buffalo, und ich fuhr per Anhalter hin. Auf der Veranda vor einem ziemlich heruntergekommenen alten Haus saß eine ältere schwarze Frau. Sie war, wie sich herausstellte, eine der Führerinnen der Partei in Buffalo. Ich habe dann als ungelernter Arbeiter in einem Betrieb gearbeitet. Fast immer Spätschicht, von halb vier bis Mitternacht. Ich war auch mal ein paar Wochen arbeitslos und habe da erst begriffen, was das wirklich mit einem macht. Man kommt sich bei jedem Besuch in einem Personalbüro ein Stück kleiner vor. Ich habe durch den engen Kontakt zu den neuen schwarzen Freunden auch gelernt, was es bedeutet, Schwarzer in den USA zu sein. Das waren nette und kluge Menschen, die wie Dreck behandelt wurden. Weil sie schwarz waren. Ich habe erlebt, wie einer beinahe von der Polizei erschossen wurde. In das weiße Viertel habe ich mich mit der Parteizeitung nicht getraut, dort war die Stimmung feindselig. Im schwarzen Viertel war das anders, obwohl die Zeitung nicht wirklich die Sprache der Menschen dort sprach. Man wusste hier, dass die Kommunisten die einzigen waren, die wirklich gegen den allgegenwärtigen Rassismus kämpften. Meine Anwesenheit wurde allerdings auch andernorts bemerkt. Eines Tages klingelte bei der weißen Familie, bei der ich Untermieter war, das Telefon. Ich hob ab und jemand sagte: FBI. Als der Typ am anderen Ende meine Stimme hörte, legte er sofort auf.

Faktisch wurde die Partei damals in Richtung Illegalität gedrängt.

Ja. Ich habe eine Kopie meiner dicken FBI-Akte im Schrank. Die haben da eine unglaubliche Menge an Beobachtungen abgeheftet. Es wurden also sehr engmaschig auch einzelne Genossen überwacht – schon in Harvard, wie ich heute weiß. In dieser Zeit steigerte sich der Druck auf die Partei extrem. Durch das später für verfassungswidrig erklärte McCarran-Gesetz (von 1950, jW) wurden Kommunisten verpflichtet, sich unter Androhung drastischer Strafen als ausländische Agenten registrieren zu lassen. Ich habe das nicht gemacht. Meine kleine Parteigruppe in Buffalo, in der ich als einziger Weißer organisiert war, zerfiel. Als ich nach dem Beginn des Koreakriegs damit rechnen musste, eingezogen zu werden, ging ich wieder nach New York, weil ich die Hoffnung hatte, dass mich die Behörden dort noch nicht als Kommunisten im Visier hatten.

Als in Bayern stationierter US-Soldat sind Sie dann aufgeflogen.

Ja. Vermutlich, weil ich mich auf Zureden eines Freundes zu einem Funkerlehrgang angemeldet hatte und dabei überprüft wurde. Ich erhielt in der Kaserne plötzlich ein Einschreiben mit der Aufforderung, mich wegen des Vorwurfs der nicht offengelegten Mitgliedschaft in linken Organisationen beim Militärgericht in Nürnberg zu melden. Da ich mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnete, habe ich mich dann in die sowjetische Besatzungszone in Österreich abgesetzt. In Linz bin ich über die Donau geschwommen. Vorher war ich noch hilfesuchend in die Geschäftsstelle der KPD in Nürnberg gegangen. In Uniform. Ich hoffte, die Genossen könnten mich irgendwie in die DDR schleusen. Die haben mir natürlich nicht getraut und mich vermutlich für einen Provokateur gehalten.

Sie kamen 1952 nach mehrwöchiger Befragung durch sowjetische Stellen in die DDR nach Bautzen, wo auch andere Deserteure aus westlichen Armeen lebten. Demnach gab es eine ganze Menge davon. Was waren das für Menschen?

Da waren einige Leute darunter, die wie ich aus politischen Gründen desertiert waren. Vor allem Franzosen und Briten. Es gab aber auch welche, die einfach wegen irgendwelcher Disziplinverstöße Ärger bekommen hatten. Jemand von den Sowjets kam jeden Monat einmal vorbei und sah nach dem Rechten.

Gearbeitet haben Sie im Waggonbau Bautzen. Wie haben die Arbeiter auf den unverhofft aufgetauchten neuen Kollegen reagiert?

Das war ziemlich unspektakulär. Alle waren freundlich. Der Brigadier wollte, dass nicht über Politik gesprochen wurde. Politisch diskutieren konnte ich bei der FDJ, wo ich als Gast willkommen war. Da habe ich allerdings auch seltsame Sachen erlebt. Da wurde ein Mädchen heruntergemacht, weil es Lippenstift trug. Ein anderes, weil es sich in Westberlin einen Pullover gekauft hatte. Das waren vollkommen unnötige Konflikte, die da mitunter von übereifrigen Funktionären vom Zaun gebrochen wurden.

Den Juni 1953 haben Sie auch in Bautzen erlebt?

Ja. Sogar ich mit meinem noch ziemlich schlechten Deutsch habe gemerkt, dass sich etwas zusammenbraute. Die Unzufriedenheit war spürbar. Viele waren einfach zynisch. Die Preise stiegen, und die Normerhöhungen verstanden die Arbeiter vor allem als Lohnsenkungen. Allerdings blieb es am 17. Juni in Bautzen weitgehend ruhig. Bei uns wurde auch nicht gestreikt. Am Abend wollten dann einige Jugendliche Krawall machen. Da kam ein Lkw mit sowjetischen Soldaten. Die haben einmal in die Luft geschossen, und dann war das vorbei.

Von 1954 bis 1958 haben Sie in Leipzig an der Sektion für Journalistik studiert. Wie haben Sie das »rote Kloster« in Erinnerung?

Dieses System mit den Seminargruppen kannte ich nicht. Also dass man zumindest in den ersten zwei Jahren mit den rund 25 Leuten alles zusammen machte. Aber es war eine sehr nette Gruppe. Bis 1956 war das auch politisch recht locker. Als Mitglied einer ausländischen kommunistischen Partei war ich Gast in der SED-Gruppe. Dann kam Ungarn, und da wurden die Zügel angezogen. Hinter den Kulissen gab es an der Sektion Differenzen, die ich damals nur erahnen konnte. Die eine Richtung wollte den Schwerpunkt auf Agitprop legen, wollte sozusagen Soldaten für die Sache erziehen. Die andere Richtung wollte vor allem gute Journalisten ausbilden, die interessant schreiben konnten. Hermann Budzislawski, der Dekan, musste das alles ausbaden.

Auffällig finde ich, dass Sie in der DDR dann bis 1968 – von da an arbeiteten Sie als freier Autor, Übersetzer und Vortragsredner – alle zwei oder drei Jahre etwas anderes gemacht haben. Sie waren mal Lektor, Redakteur beim Democratic German Report, zwei Jahre beim Radio, leiteten dann das Paul-Robeson-Archiv an der Akademie der Künste. Wollten Sie das so haben?

Das war alles interessant, aber ich bin am Ende überall mit den direkten Vorgesetzten nicht klargekommen. Beim Auslandsradio war es zum Beispiel so, dass ich die vorgegebenen Meldungen nicht einfach ins Englische übersetzt und gesendet habe, sondern sie so bearbeitete, dass nach meinem Dafürhalten überhaupt eine Chance bestand, dass sie bei den Hörern Interesse fanden. Mein Vorgesetzter wollte das nicht akzeptieren, obwohl der als Vermittler eingeschaltete Rundfunkchef Gerhart Eisler mich – sehr diplomatisch – unterstützte. Dann bin ich eben gegangen. Dass ich seit 1968 freischaffend arbeitete, war meine Rettung. Deshalb bin ich 95 geworden.

Wie haben Sie den Niedergang der DDR erlebt?

Spätestens ab 1985 habe ich damit gerechnet, dass eine große Krise kommen wird. Viele spürten das. Mein Schwiegervater, ein aufrechter Genosse, der 1946 aus der SPD in die SED gekommen war, fragte sich und uns: Was ist nur los? Und ich bin darüber verzweifelt. Man merkte, dass nichts mehr so richtig klappte. Vieles wirkte erstarrt und hilflos, vor allem in der Presse. Die Partei war wie im Leerlauf, praktisch nicht mehr da. Ich habe Briefe geschrieben, zum Beispiel an den Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann, mit vielen Vorschlägen, was man machen müsste, um mit der Presse die Menschen zu erreichen. Auch an Schabowski. Immer mit der Botschaft: Sprecht die Probleme offen an. Und sagt klar und auch mit Witz, welche wir aus welchen Gründen noch nicht lösen können. Geholfen hat das natürlich nichts. Ich war sehr verbittert. Und im Grunde bin ich es immer noch.

Nach 1990 sind Sie in die PDS eingetreten. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der Nachfolgepartei Die Linke?

Die PDS war damals zumindest hier bei mir in der Karl-Marx-Allee eine lebendige Partei. Die Menschen haben mitbekommen, dass die Partei da war. Und zwar nicht nur kurz vor Wahlen. Die Linkspartei nimmt man heute höchstens noch vor Wahlen wahr. Hier in Berlin merkt man, dass die Führung gar nichts auf der Straße machen will. Wie neulich bei der Friedenskundgebung am Brandenburger Tor. Gearbeitet wird nur in Parlamenten. Und bald ist vielleicht auch das vorbei. Ich fürchte mich vor einer Spaltung dieser an sich so wichtigen Partei. Dann besteht die Gefahr, dass beide Teile zugrunde gehen. Aber ich sehne mich auch nach einer kämpferischen linken Partei. Nach einer Partei in Bewegung, mit Demos, mit Kampagnen für Enteignungen. Mit Musik und Witz. Nach einer Bewegung für die arbeitenden Menschen, für die Älteren und die Kinder. Und den Frieden. Und wenn sie entsteht – auf die eine oder andere Art –, dann kämpfe ich mit, solange ich kann.