Auf die Straße!

Simon Mayer/jW Die junge Welt ist da, wo Bewegung ist. Verteilaktion am 25. Februar 2023 in Berlin

Der beste Ort, für die junge Welt zu werben, ist draußen – auf der Straße, bei einer Demo oder dort, wo viele Menschen zusammenkommen und für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Denn die jW begleitet den Kampf um Frieden, für Arbeiterrechte und für ein solidarisches Miteinander. Während die BRD von einer Krise in die nächste taumelt, steigt die Weltkriegsgefahr. Doch wer seine Informationen nur aus dem klassischen Medienkanon bezieht, erfährt davon nicht viel: Die junge Welt dagegen stellt sich gegen Krieg und Krise und scheut sich nicht, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Unsere Leserschaft kennt die Vorzüge der Tageszeitung und unterstützt uns deshalb nach Kräften. Weil wir davon überzeugt sind, dass eine linke Zeitung unverzichtbar ist, wollen wir die jW noch bekannter machen. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!

Egal, ob Sie Langzeitabonnent oder Neuleserin sind: Helfen Sie uns, die junge Welt zu verbreiten! Anlässe dazu gibt es genug: Ob zu den traditionellen Ostermärschen (7. bis 10. April), die in diesem Jahr ganz besonders wichtig sein werden. Oder am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, der auch ein traditioneller Höhepunkt bei der Bewerbung der jW ist: Wir suchen Unterstützerinnen und Unterstützer, die die junge Welt auf Demos und Aktionen zu beiden – und weiteren – Anlässen verteilen.

Erste Bestellungen sind bereits bei uns eingetroffen. Unser Ziel für den 1. Mai: Wir wollen die jW, die zu diesem Anlass in einer deutlich erhöhten Auflage gedruckt wird, an mindestens 100 Orten verteilen. Dabei kommt uns zugute, dass wir seit kurzem an einem zweiten Druckstandort im Großraum Frankfurt am Main produzieren lassen – unsere Kapazitäten wurden so deutlich gestärkt.

Wer die junge Welt verteilen helfen möchte, kann sich die Zeitung an einen Kiosk oder an eine Presseverkaufsstelle vor Ort liefern lassen – wichtig ist dabei nur, dass das Einverständnis des Betreibers vorliegt. In jedem Fall gilt: Nutzen Sie den Bestellcoupon aus der gedruckten Ausgabe oder melden Sie sich (frühzeitig!) im jW-Aktionsbüro, damit wir Ihren Einsatz mit Zeitungen oder Beilagen ermöglichen können. Ein wichtiger Hinweis dazu: Wegen des unmittelbar davor liegenden Wochenendes erfolgt die Lieferung zum 1. Mai bereits am 29. April. Wir sehen uns: Zu den Ostermärschen, am 1. Mai – auf jeden Fall aber auf der Straße!