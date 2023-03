Anno … 11. Woche

1793, 18. März: Infolge des ersten Koalitionskrieges europäischer Monarchien gegen das revolutionäre Frankreich wird auf dem linksrheinischen Gebiet von Kurmainz die sogenannte Mainzer Republik ausgerufen. Die Festungsstadt Mainz war am 21. Oktober 1792 an die Franzosen gefallen, die im Februar 1793 Wahlen zu einem Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent durchführen ließen. Da die von deutschen Jakobinern geleitete Republik allein nicht überlebensfähig ist, wird bereits am 23. März beschlossen, die Angliederung der Republik an Frankreich zu beantragen. Der Pariser Konvent stimmt diesem Antrag zu, praktische Folgen hat das aber nicht, weil Mainz ab Mitte April von den monarchistischen Koalitionstruppen belagert wird. Als die Festungsstadt am 23. Juli fällt und preußische Truppen die Macht übernehmen, kommt es zu Repressionen gegen die Mainzer Jakobiner. Die sogenannte Klubistenverfolgung endet erst mit der Wiedereroberung der linksrheinischen Gebiete durch die Franzosen 1796.

1848, 13. März: Die Forderung Wiener Studenten nach Lehrfreiheit und Aufhebung der Zensur mündet in einen revolutionären Aufstand. Das Zeughaus wird gestürmt, Arbeiter und Studenten bewaffnen sich, Barrikaden werden gebaut. Mit diesem Ereignis beginnt in Österreich die bürgerliche Revolution. Am Abend desselben Tages tritt der Staatskanzler Fürst Metternich, die verhasste Symbolfigur der Restauration, zurück und flieht nach England.

1938, 18. März: Die linksbürgerliche mexikanische Regierung unter Lázaro Cárdenas verstaatlicht die Förderanlagen von 17 Erdölgesellschaften aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien und gründet die staatliche Erdölgesellschaft Petróleos Mexicanos, PEMEX. Die ausländischen Betreiber hatten sich zuvor geweigert, einen Beschluss des Obersten Gerichts Mexikos über eine Lohnerhöhung für alle Erdölarbeiter anzuerkennen. Die USA und Großbritannien brechen daraufhin ihre diplomatischen Beziehungen zu Mexiko ab.

1988, 16. März: Am Ende des Ersten Golfkriegs verübt die irakische Armee in der nordostirakischen von Kurden bewohnten Stadt Halabdscha einen Giftgasangriff, dem nach unterschiedlichen Angaben 3.200 bis 5.000 Menschen zum Opfer fallen. Weitere 10.000 werden verletzt. Das Giftgas stammt zu großen Teilen aus deutscher Produktion.