Wurm im Schnaps

Der Wurm in der Flasche macht den Agavenschnaps Mezcal in seinem Herkunftsland Mexiko zum Kult. Schon seit dem 17. Jahrhundert wird der Alkohol hergestellt. Doch erst in den 1940ern begannen einige Hersteller mit der Beigabe der speziellen Zutat: Würmer, die strenggenommen Larven sind. Unklar war, zu welcher Tierart die Larven gehören. Nun konnte ein internationales Forscherteam durch DNA-Analysen von Mezcal-Würmern zeigen, dass überwiegend die Larven der Motte Comadia redtenbacheri verwendet werden. Was wiederum den Bestand der Tiere gefährde, so die Forscher. Denn Mezcal werde in immer größeren Mengen produziert. Insgesamt untersuchten die Fachleute Larven aus 21 verschiedenen Mezcals. (dpa/jW)