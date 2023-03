Die Quelle des Kommentars

imago/Cola Images Pier Paolo Pasolini (1922–1975)

Die gute Nachricht schneite gegen Ende des letzten Jahres herein. Pier Paolo Pasolinis Film »Salo oder Die Hundert Tage von Sodom« kann in Deutschland zum ersten Mal wieder ungeschnitten erworben und/oder angeschaut werden. Kurz nach seinem Erscheinen 1976 war er beschlagnahmt und amtsgerichtlich für pornographisch und gewaltverherrlichend befunden worden.

Wer nun wissen will, warum einem im Vorspann des Films nicht nur eine Leseliste mit Werken von u. a. Pierre Klossowski und Roland Barthes ans Herz gelegt wird, sondern in dem Film selbst die sadistischen Faschisten anachronistischerweise Sätze von Klossowski und Barthes auch ganz selbstverständlich aufsagen, dem seien die beiden Prachtbände in der Galerie der abseitigen Künste mit Gesprächen zwischen Pasolini und dem 2016 verstorbenen Filmjournalisten ­Gideon Bachmann empfohlen. Der erste Band enthält die Gespräche zwischen 1963 und 1975, teils direkt am Set von »Salo«. Der zweite den Kommentar der Herausgeber.

Im Parallelraum

Man philosophiert schließlich nicht nur im Boudoir. Manchmal braucht es Umwege: »Bachmann besitzt zu Beginn – und auch im Lauf der Zeit nur bedingt – Kenntnisse von Pasolinis Gesamtwerk. Die Gespräche bewegen sich deshalb in einer Art Parallelraum zu Pasolinis realen Wirkungs- und Beziehungsfeldern. Vor diesem Hintergrund schien es von Anfang an sinnvoll, den Primärtexten einen ausführlichen Kommentar zur Seite zu stellen, der die Gespräche in übergeordnete Zusammenhänge überführen kann. Es geht hier einerseits darum, Pasolinis Aussagen in sowohl historisch-kultureller als auch historisch-politischer Hinsicht zu kontextualisieren, also Beziehungen herzustellen, die Bachmann außer acht lässt, nicht erkennt oder nicht erkennen kann. (…) Andererseits sollen die Gespräche im Kommentar im Spektrum der Pasolini-Diskurse aus den vergangenen ca. 50 Jahren reflektiert werden.«

Eine Menge Holz. Eine genaue Kenntnis von Pasolinis Gesamtwerk würde schließlich allerhand abverlangen. Allein die von Walter Siti u. a. im Rahmen seiner sämtlichen Werke herausgegebene italienische Ausgabe von Pasolinis Filmschriften »Per il cinema« (Für das Kino) umfasst in zwei Bänden mit Apparat mehr als 3.500 Seiten. Es kämen dann noch mal lässige 3.200 Seiten Schriften zu Literatur und Kunst hinzu, und man wäre noch nicht einmal bei der eigentlichen Primärliteratur, den Gedichten, Romanen und Erzählungen angelangt, geschweige dass man auch nur einen Augenblick im Kinosessel verbracht hätte.

Pasolini war fleißig und hatte zudem einen nicht unerheblichen Mitteilungsdrang. Er publizierte viel und ließ viel zur Sprache kommen, wobei er etwaige Fettnäpfchen bekanntlich nur ungern verfehlte. Die Äußerungsform des Interviews war dabei für Pasolinis öffentliche Persona des Märtyrers, des von praktisch allen Seiten verfemten Linksintellektuellen und zugleich stets missverstanden kulturkonservativen Kritikers der Konsumgesellschaft zentral zweckdienlich: »In einer barocken figura serpentinata, die darin besteht, das Gespräch mit allen Medienkanälen inklusive Vogue Italia und den verhassten Fernsehtalkshows gleichzeitig zu suchen und zu kritisieren, gestaltet Pasolini im Laufe der 60er gerade mit Hilfe von Interviews ein Selbstporträt als das eines Verfolgten.«

Längst per du

Mit dem ihm zumindest in Sachen Exzentrik und Sturheit ebenbürtigen deutsch-israelischen-US-amerikanischen Fotografen und Filmjournalisten Gideon Bachmann war ein kongenialer Gesprächspartner gefunden, um herzlich einander vorbeizureden. Im Laufe eines Jahrzehnts ändern sich Inhalt und Anmutung zwangsläufig. Im ersten Gespräch ist Bachmann noch nicht mehr als ein Vehikel für Pasolinis erklärende Ausführungen (der anonyme Presseschnösel steht da stellvertretend für die Ignoranz der Welt), in den letzten Gesprächen ist man längst per du und sich immerhin insoweit einig, dass so ziemlich alles unaufhaltsam den Bach runtergeht. Pasolini: »Der Mensch war schon immer ein Konformist.«

Bachmann hat als Gesprächspartner einen gewaltigen Vorteil. Er kennt und weiß wenig (hat z. B. nie etwas von dem Literaturwissenschaftler Erich Auerbach und dessen maßgeblichem Begriff der Mimesis gehört, was Pasolini zwar leicht verwundert, in seinen Ausführungen aber nicht weiter beirrt). Und er versteht meist eher Bahnhof, was ihn nicht daran hindert, selbst eher bestimmt, beinahe arrogant aufzutreten.

Ernst und exzentrisch

Bachmanns journalistische Arbeitsweise war durchaus eigenwillig, wenn auch nicht ganz branchenuntypisch. Er schrieb seine Texte willkürlich nach den Erwartungen seiner vielen Auftraggeber um und ließ je nach Auftragslage parallel verschiedene Versionen kursieren. Die journalistische Textform allein war es sicherlich nicht, die den Herausgeber, Übersetzer und Kommentator Fabien Vitali bewog, sich den Originaltonbändern aus Bachmanns im Karlsruher ZKM archiviertem Nachlass zuzuwenden, sie zu transkribieren und mehr als gründlich philologisch-kulturhistorisch-philosophisch zu kommentieren. Der erste Band mit den Gesprächen und zahlreichen Abbildungen umfasst großzügige 260 Seiten, der Kommentarband mal eben 580.

In einer Mischung aus Bescheidenheit, Idiosynkrasie, Exzessivität und Redlichkeit haben Fabio Vitali und Gabriella Angheleddu statt eine eigene Pasolini-Monographie zu schreiben, diesen ausführlichen Kommentarband vorgelegt. Der Kommentar, die philosophische und philologische Schuldisziplin schlechthin, mag als Genre an Anziehungskraft verloren haben, doch gab es Zeiten, da stand er im Zentrum dessen, was gemeinhin Literatur genannt wurde.

Hier steht der Kommentar ungeachtet immer möglicher Irrtümer im Detail für die Ernsthaftigkeit – und Exzentrik –, die ihrem Gegenstand, dem Werk und Mitteilungsbedürfnis von Pier Paolo Pasolini mehr als gerecht werden. Diese zwei Bände dürften im deutschen Sprachraum zusammen mit der ebenfalls im letzten Jahr erschienenen kommentierten Neuausgabe von Pasolinis »Freibeuterschriften« die im deutschen Sprachraum gerade nützlichsten Bücher sein, um sich mit den »Pasolini-Diskursen« wieder vertraut zu machen.