Ich war’s!

Ich wollte es eigentlich auf sich beruhen lassen, aber nun bin ich gewissermaßen gezwungen worden, Verantwortung zu übernehmen. Gut: Ich bekenne mich hiermit zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines. Ich weiß nicht, woher zum Beispiel die New York Times oder Die Zeit ihre Räuberpistole her haben – meine ist wahr! Ich startete am 1. September 2022 (Weltfriedenstag) mit einem Ruderboot, denn das kann man technisch nicht anmessen, in Richtung Pipelines. An Bord: 1.000 Kilogramm TNT, eine Angel (Shimano), ein Kasten Pilsner, fünf Matjesbrötchen, ein Marschkompass F73 und ein Teelicht (nachts wird es kühl auf See).

Da bekannterweise NATO-Manöver abgehalten wurden, ruderte ich nachts. Tagsüber hielt ich mich auf der Leeseite eines US-Flugzeugträgers der Nimitz-Klasse. Da deren Rumpf überkragend ist, konnte ich auch durch Satelliten nicht ausfindig gemacht werden. Nachts dann weiter. Als ich vor Ort war, ging es ganz einfach. Das erste TNT-Päckchen an den Angelhaken festmachen und vorsichtig ablassen. Langsam. Meine Angst bestand einzig darin, dass ein verfressener Hecht in das Paket beißen würde. Aber es ging alles gut. Anfangs. Ich musste ja die Schnur kappen, damit das TNT auch vor Ort blieb. Den Sprengstoff einfach so ins Wasser plumpsen lassen, verbietet sich wegen der Strömungen. Das Sprenggut würde abdriften und womöglich ein britisches U-Boot zerstören. Nun hatte ich also keine Schnur mehr.

Aber als DDR-Bürger weiß man sich zu helfen. Ich hatte ein Doppelrippunterhemd (VR ­China) an und trottelte mir einen ausreichend langen Faden ab. Dann noch einen. Ich hatte ja noch zwei Sprengladungen. Und das war es auch schon. Gerade als ich fertig war, schoss ein Mienenjagdboot der Bundesmarine auf mich zu. Entdeckt! Deshalb ließ ich das Ruderboot kentern, hielt mich aber mit beiden Händen an den Bootsrändern (Backbord und Steuerbord) fest und sank langsam auf den Ostseegrund. Natürlich, und das war auch mein Plan, hatte sich eine Luftblase beim Kentern gebildet. So konnte ich, auf dem Meeresgrund, das Boot über mir fest in den Händen, Schritt für Schritt bis Wismar zurücklaufen. Schäden: eine Angel, 24mal Flaschenpfand. Ach so, und die Pipelines halt. Wie? Was? Wie ich das TNT zündete? Schon mal was von Materialermüdung gehört? Ich hatte die Päckchen TNT so geschnürt, dass der Wasserdruck auf die Alufolie (das TNT 27mal damit umwickelt) irgendwann Ende September zur Detonation führen musste. Physik im Alltag! Noch Fragen? (An: Justizvollzugsanstalt Stammheim, Aspergersyndrom-Str. 60, 70439 Stuttgart.)